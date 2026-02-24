Pentagonul va declasifica documentele despre extratereștri. Trump a dat ordin

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că Pentagonul lucrează în prezent la declasificarea documentelor referitoare la extratereștri și fenomene aeriene neidentificate, potrivit Reuters.

Această decizie vine ca urmare a unei solicitări directe a președintelui Donald Trump, care a cerut publicarea materialelor guvernamentale privind obiectele zburătoare neidentificate (OZN-uri) și alte informații legate de viața extraterestră.

„Avem echipe care analizează informațiile și pregătesc documentele pentru a fi făcute publice. Nu pot să spun cât va dura exact procesul, dar vor fi mai multe materiale care vor apărea în timp”, a declarat Hegseth pentru jurnaliști, adăugând că nu există un termen limită stabilit pentru finalizarea procesului.

Întrebat despre propria sa opinie privind existența vieții extraterestre, Hegseth a răspuns evaziv: „Vom vedea”.

Solicitarea de declasificare a fost făcută de Trump pe platforma sa socială Truth Social, unde președintele a subliniat interesul uriaș al publicului pentru această temă.

„Voi da instrucțiuni secretarului apărării și altor departamente și agenții guvernamentale să identifice și să publice documentele referitoare la viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate și orice alte informații relevante. Aceste subiecte sunt extrem de complexe, dar incredibil de interesante și importante.”

Declarațiile vin după ce fostul președinte Barack Obama a comentat asupra probabilității existenței vieții extraterestre într-un interviu pentru podcastul lui Brian Tyler Cohen. Obama a spus: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut.”

Ulterior, fostul lider de la Casa Albă a clarificat că se referea la posibilitatea statistică ca viața să existe pe alte planete, explicând că distanțele uriașe dintre sistemele solare fac foarte puțin probabil contactul direct cu Pământul: „În timpul președinției mele, nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi.”

Când a fost întrebat despre aceste declarații, Donald Trump, aflat la bordul Air Force One, a comentat că nu știe dacă extratereștrii există și a adăugat că unele informații clasificate au fost divulgate fără permisiune.

„Nu știu dacă sunt reali sau nu. Pot să vă spun doar că a divulgat informații clasificate. Nu ar fi trebuit să facă asta.”

Decizia Pentagonului de a declasifica documente vine într-un context în care interesul public și media pentru OZN-uri și fenomene aeriene neidentificate este în continuă creștere, iar administrația americană este presată să ofere claritate asupra unor subiecte care stârnesc curiozitatea și dezbaterile la nivel global.