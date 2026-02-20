Trump anunță declasificarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va solicita Pentagon și altor agenții federale să înceapă procesul de identificare și publicare a unor documente guvernamentale referitoare la viața extraterestră. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma Truth Social și vine într-un context marcat de reacții politice după comentariile fostului președinte Barack Obama.

În postarea publicată, Donald Trump a afirmat că decizia este „bazată pe interesul extraordinar manifestat” și a descris subiectul drept „extrem de interesant și important”.

El a scris: „Bazat pe interesul extraordinar manifestat, voi direcționa Secretarul de Război și alte departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a dosarelor guvernamentale legate de viața extraterestră și de extratereștri, fenomene aeriene neidentificate (UAP), obiecte zburătoare neidentificate (UFO) și orice alte informații conectate la aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante.”

Anunțul președintelui american a fost făcut la câteva ore după ce Donald Trump l-a criticat pe Barack Obama pentru afirmațiile făcute într-un interviu difuzat recent.

Invitat în podcastul realizat de Brian Tyler Cohen, Obama a declarat:

„Sunt reale, dar eu nu le-am văzut și nu sunt ținute în Area 51. Nu există nicio facilitate subterană, decât dacă există o conspirație uriașă care ar fi fost ascunsă de președintele Statelor Unite.”

Ulterior, într-o postare pe Instagram, Barack Obama a precizat că s-a referit la probabilitatea existenței vieții în univers: „Șansele sunt mari să existe viață acolo” și a adăugat că, în timpul mandatului său, nu a văzut „nicio dovadă” privind existența extratereștrilor.

Întrebat despre comentariile lui Obama, Donald Trump a declarat: „Nu ar trebui să facă asta. A făcut o mare greșeală.”

La o întrebare referitoare la propria opinie despre existența extratereștrilor, Trump a răspuns: „Nu știu dacă sunt reali sau nu. Nu am o opinie. Nu vorbesc niciodată despre asta. Mulți oameni o fac. Mulți oameni cred.”

Subiectul a fost alimentat și de declarațiile Larei Trump, Lara Trump, care a sugerat într-un podcast al publicației New York Post că președintele ar avea pregătit un discurs despre extratereștri, ce ar urma să fie susținut „la momentul potrivit”.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins ideea existenței unui astfel de discurs prestabilit, declarând: „Un discurs despre extratereștri ar fi o noutate pentru mine.”

Interesul pentru fenomenele aeriene neidentificate și pentru posibila existență a vieții extraterestre a crescut în ultimii ani, inclusiv după publicarea unor rapoarte oficiale privind UAP.

Anunțul administrației Trump privind potențiala declasificare a documentelor adaugă un nou capitol în dezbaterea publică pe această temă.