Donald Trump, ultimatum pentru Iran: Altfel se întâmplă lucruri rele

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un nou mesaj ferm către Iran, solicitând încheierea rapidă a unei înțelegeri cu Washingtonul și sugerând că, în lipsa unui progres clar, administrația americană ar putea trece la măsuri suplimentare. Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii inaugurale a „Consiliului pentru Pace”, structură dedicată stabilității în Gaza și în regiune, scrie Hindustan Times.

Potrivit afirmațiilor sale, negocierile trebuie să avanseze într-un interval foarte scurt, în caz contrar situația ar putea escalada.

Liderul de la Casa Albă a insistat asupra dificultății dialogului cu Teheranul, dar a subliniat că un acord este necesar.

Acesta a indicat și un interval concret în care ar trebui să apară un rezultat, fără a preciza ce ar urma în lipsa acestuia. „Veți afla, probabil, în următoarele 10 zile”, a spus președintele american.

Totodată, Trump a reiterat poziția Washingtonului privind dosarul nuclear, afirmând că stabilitatea în Orientul Mijlociu este incompatibilă cu deținerea de arme nucleare de către Iran. „Nu pot avea arme nucleare. Nu poate exista pace în Orientul Mijlociu dacă au arme nucleare. Li s-a spus acest lucru foarte clar”, a punctat liderul SUA.

În paralel cu declarațiile publice, presa americană a relatat că armata SUA ar fi pregătită pentru eventuale acțiuni chiar în acest weekend, însă o decizie finală nu ar fi fost luată. Surse citate de CNN susțin că președintele a analizat atât scenariul unei intervenții militare, cât și opțiunea continuării negocierilor, discutând cu consilieri și aliați despre direcția de urmat.

Contextul regional rămâne tensionat. Conform unui material publicat de The Wall Street Journal, Statele Unite au repoziționat în Orientul Mijlociu avioane de luptă F-35 și F-22, alături de portavioane și nave de război de mari dimensiuni. De asemenea, Axios a relatat că un conflict direct între SUA și Iran ar putea fi iminent și s-ar putea întinde pe parcursul mai multor săptămâni.

Escaladarea declarațiilor are loc în timp ce Washingtonul și Teheranul au purtat o a doua rundă de discuții la Geneva, sub medierea Omanului. Statele Unite urmăresc să împiedice Iranul să obțină arma nucleară, în timp ce autoritățile iraniene susțin că nu urmăresc acest obiectiv și solicită ridicarea sancțiunilor americane.

În acest context, termenul de 10 zile anunțat de Donald Trump devine un moment-cheie pentru evoluția relațiilor dintre cele două state și pentru echilibrul din regiune.