Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington

România a fost menționată pentru scurt timp în discursul susținut de Donald Trump la deschiderea Consiliului pentru Pace de la Washington, reuniune la care participă reprezentanți din 27 de state. În intervenția sa, liderul american i-a adresat aprecieri președintelui României, Nicușor Dan, însă a făcut și o confuzie, referindu-se la acesta drept „prim-ministru”. Durata intervenției în care liderul SUA s-a adresat direct României a fost însă de doar 17 secunde.

În cadrul reuniunii organizate în capitala Statelor Unite, Donald Trump a adresat câteva cuvinte fiecărui oficial prezent. Despre România, acesta a afirmat: „În România sunt oameni minunați. Este un popor minunat”.

Referindu-se direct la Nicușor Dan, liderul american a declarat: „Îmi place foarte mult de dumneavoastră! Multe persoane din țara voastră vin să ne ajute aici și sunt oameni extraordinari!”, a spus președintele SUA.

La începutul discursului, Trump a făcut însă o eroare, folosind titulatura de prim-ministru atunci când l-a menționat pe șeful statului român.

Președintele României, Nicușor Dan, participă la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace”, eveniment organizat la Washington și găzduit de United States Institute of Peace.

Potrivit informațiilor oficiale, șeful statului urmează să aibă o intervenție scurtă în cadrul întâlnirii, programată să înceapă la ora 15:40. Prezența sa la Washington are loc la invitația directă a lui Donald Trump, care i-a propus să ia cuvântul la această primă reuniune a noii structuri.

Anterior, Nicușor Dan anunțase că a primit invitația de a participa la lansarea Consiliului, eveniment stabilit pentru 19 februarie.

Șeful statului a precizat recent că România are interesul de a lua parte, în calitate de observator, la lucrările Consiliului pentru Pace, apreciind că această poziționare oferă posibilitatea de a influența direcția în care se va dezvolta noua platformă.

Reuniunea de la Washington marchează debutul activității Consiliului pentru Pace, inițiativă care își propune să reunească lideri și oficiali din mai multe state pentru a promova proiecte și inițiative dedicate consolidării păcii la nivel internațional.