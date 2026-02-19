Donald Trump a făcut o gafă de proporții în momentul în care a vrut să îl laude pe Nicușor Dan

Donald Trump a susținut un discurs în deschiderea Consiliului de Pace de la Washington unde se află reprezentanții a 27 de state ale lumii. Printre aceștia se numără și președintele României, Nicușor Dan, despre care liderul SUA a avut numai cuvinte de laudă în cadrul discursului său.

Cu toate acestea, începutul discursului lui Donald Trump a fost marcat de o confuzie, liderul american referindu-se la Nicușor Dan drept „prim-ministru”, în loc de președinte al României

Donald Trump a adresat cuvinte fiecărui politician prezent la Consiliul de Pace de la Washington. Despre Nicușor Dan, liderul SUA a avut cuvinte de laudă:

Președintele României, Nicușor Dan, ia parte la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace”, organizată la Washington, eveniment găzduit de Institutul pentru Pace din capitala Statelor Unite.

Conform unor surse oficiale, șeful statului român urmează să susțină o intervenție scurtă în cadrul întâlnirii, programată să înceapă la ora 15.40. Participarea sa are loc la invitația președintelui american Donald Trump, care i-a adresat direct propunerea de a lua cuvântul în cadrul acestei prime reuniuni a „Consiliului pentru Pace”.

Anterior, Nicușor Dan anunțase că a primit invitația de a participa la debutul acestei noi structuri, eveniment stabilit pentru data de 19 februarie, la Washington.

Nicușor Dan a declarat recent că România are un interes clar de a participa, în calitate de observator, la lucrările „Consiliului pentru Pace”, apreciind că prezența la această masă de discuții oferă oportunitatea de a influența modul în care va evolua noua structură.

Întâlnirea de la Washington reprezintă momentul de lansare al activității „Consiliului pentru Pace”, o platformă care își propune să aducă împreună lideri și oficiali pentru a susține inițiative orientate către consolidarea și promovarea păcii.