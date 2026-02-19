International Breaking news

Donald Trump a făcut o gafă de proporții în momentul în care a vrut să îl laude pe Nicușor Dan

Comentează știrea
Donald Trump a făcut o gafă de proporții în momentul în care a vrut să îl laude pe Nicușor DanNicușor Dan și Donald Trump. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Donald Trump a susținut un discurs în deschiderea Consiliului de Pace de la Washington unde se află reprezentanții a 27 de state ale lumii. Printre aceștia se numără și președintele României, Nicușor Dan, despre care liderul SUA a avut  numai cuvinte de laudă în cadrul discursului său.

Cu toate acestea, începutul discursului lui Donald Trump a fost marcat de o confuzie, liderul american referindu-se la Nicușor Dan drept „prim-ministru”, în loc de președinte al României

Donald Trump despre Nicușor Dan: Îmi place foarte mult de dumneavoastră

Donald Trump a adresat cuvinte fiecărui politician prezent la Consiliul de Pace de la Washington. Despre Nicușor Dan, liderul SUA a avut cuvinte de laudă:

„În România sunt oameni minunați. Este un popor minunat”, a spus Donald Trump. La adresa lui Nicușor Dan, Donald Trump a spus: „Îmi place foarte mult de dumneavoastră! Multe persoane din țara voastră vin să ne ajute aici și sunt oameni extraordinari!”, a spus președintele SUA.

Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem
Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem
Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington
Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington
Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Nicușor Dan, intervenție la “Consiliul pentru Pace” de la Washington

Președintele României, Nicușor Dan, ia parte la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace”, organizată la Washington, eveniment găzduit de Institutul pentru Pace din capitala Statelor Unite.

Conform unor surse oficiale, șeful statului român urmează să susțină o intervenție scurtă în cadrul întâlnirii, programată să înceapă la ora 15.40. Participarea sa are loc la invitația președintelui american Donald Trump, care i-a adresat direct propunerea de a lua cuvântul în cadrul acestei prime reuniuni a „Consiliului pentru Pace”.

Anterior, Nicușor Dan anunțase că a primit invitația de a participa la debutul acestei noi structuri, eveniment stabilit pentru data de 19 februarie, la Washington.

România participă în calitate de observator

Nicușor Dan a declarat recent că România are un interes clar de a participa, în calitate de observator, la lucrările „Consiliului pentru Pace”, apreciind că prezența la această masă de discuții oferă oportunitatea de a influența modul în care va evolua noua structură.

Întâlnirea de la Washington reprezintă momentul de lansare al activității „Consiliului pentru Pace”, o platformă care își propune să aducă împreună lideri și oficiali pentru a susține inițiative orientate către consolidarea și promovarea păcii.

3
2
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Marius spune:
    19 februarie 2026 la 18:26

    Şi...dacă nu a fost gafă, ci mesaj elaborat?

Stiri calde

18:22 - Subiectul de interes global abordat de Nicușor Dan la Washington: Întrebarea e cum să o facem
18:15 - Noi informații despre gaura neagră. Oamenii de știință au descoperit un nou fenomen astronomic
18:09 - Cele mai populare filme și seriale de pe Netflix
18:02 - Aniversare specială pentru Dinamo în zi de derby. Campionii din 1981, omagiați înaintea meciului cu Steaua
17:56 - Câte secunde a alocat Donald Trump României la Consiliul pentru Pace de la Washington
17:44 - Schema ilegală de închiriere a apartamentelor, descoperită în București și Teleorman. Cum erau păcălite victimele

HAI România!

George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?

Proiecte speciale