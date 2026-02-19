International

Nicușor Dan, singurul lider din UE care va lua cuvântul la Consiliului pentru Pace, la invitația lui Donald Trump

Nicușor Dan va lua cuvântul la "Consiliul pentru Pace". Sursă foto: presidency.ro
Nicușor Dan, președintele României, va avea o intervenție la reuniunea inaugurală a “Consiliului pentru Pace”, organizată la Washington, la invitația șefului de la Casa Albă, Donald Trump, relatează news.ro.

Președintele României, Nicuşor Dan, va participa la reuniunea inaugurală a “Consiliului pentru Pace”, eveniment organizat la Washington. Întâlnirea se desfășoară la sediul Institutului pentru Pace din Washington.

Nicușor Dan, intervenție la “Consiliul pentru Pace” de la Washington

Potrivit unor surse oficiale, șeful statului va avea o intervenție scurtă în cadrul reuniunii. Evenimentul este programat să înceapă la ora 15.40. Participarea președintelui României are loc la invitația lui Donald Trump. De altfel, liderul de la Casa Albă este cel care i-a propus lui Nicușor Dan să ia cuvântul în cadrul reuniunii inaugurale a “Consiliului pentru Pace”.

Președintele României anunțase anterior că a primit invitația de a lua parte la prima întâlnire a acestei structuri, programată pentru 19 februarie, la Washington.

Nicușor Dan

Nicușor Dan, președintele României. Sursă foto: presidency.ro

România participă în calitate de observator

Nicușor Dan a arătat recent că România are interesul de a fi prezentă în calitate de observator în cadrul “Consiliului pentru Pace”. El a subliniat că această participare oferă posibilitatea de a contribui la direcția în care se va dezvolta organizația.

Reuniunea marchează debutul activității "Consiliului pentru Pace", structură care își propune să reunească lideri și oficiali în jurul unor inițiative dedicate promovării păcii.

Nicușor Dan va sta la aceeași masă cu Donald Trump la “Consiliul pentru Pace”

Zilele trecute, Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a declarat că țara noastră, chiar și în calitate de observator, va beneficia de mai multe avantaje datorită prezenței lui Nicușor Dan la “Consiliul pentru Pace”.

Este foarte important să fim aici, avem acces la aceste informații din interior, la discuții. Președintele României va interveni, va sta la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri, are ocazia să-și exprime poziția”, a spus Muraru.

