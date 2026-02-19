România, prezentă la Consiliul de Pace. Nicușor Dan printre liderii de la Washington

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, reuniunea inaugurală a nou creatului Consiliu de Pace, o structură anunțată ca parte a planului său privind Gaza, potrivit Reuters.

Evenimentul reunește reprezentanți din peste 20 de state, potrivit Casei Albe, iar administrația americană urmează să prezinte angajamente financiare semnificative pentru reconstrucția și sprijinul umanitar în enclava palestiniană.

România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, care participă în calitate de observator.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că la reuniune vor lua parte delegații din „peste 20 de țări”, precizând că statele implicate „s-au angajat să furnizeze mii de persoane pentru o forţă internaţională de stabilizare în Gaza”.

În timpul întâlnirii, președintele Donald Trump va prezida prima parte a discuțiilor, după care va pleca spre statul Georgia, conform programului oficial.

Oficialii americani au transmis că agenda reuniunii se va concentra asupra Gazei, în contextul armistițiului fragil dintre Hamas și Israel.

Casa Albă a anunțat că statele membre ale Consiliului pentru Pace „s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare din Gaza”.

Consiliul pentru Pace a fost înființat formal la 23 ianuarie, când Donald Trump a semnat documentele la Davos, Elveția. Inițiativa a fost aprobată anterior printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fiind prezentată drept un mecanism de coordonare a eforturilor de stabilizare și reconstrucție în Gaza.

Karoline Leavitt a subliniat rolul structurii:

„Preşedintele are un plan şi o viziune foarte îndrăzneţe şi ambiţioase pentru reconstrucţia şi refacerea Gazei, care sunt în plină desfăşurare datorită Consiliului pentru Pace”.

Ea a adăugat că „aceasta este o organizaţie legitimă, care are zeci de ţări membre din întreaga lume”.

Participarea europeană la Consiliul pentru Pace rămâne limitată. Bulgaria, Ungaria, Albania și Kosovo sunt, până în prezent, singurele state europene care s-au alăturat ca membri.

Alte țări, inclusiv Italia, Cipru, Grecia și România, precum și Uniunea Europeană, au optat pentru statutul de observator.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată la reuniune, însă instituția europeană va fi reprezentată de comisarul pentru Mediterana, Dubravka Suica.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că UE are „o serie de întrebări” privind anumite prevederi ale statutului Consiliului.

Vaticanul a declinat invitația de participare. Cardinalul Pietro Parolin a afirmat că gestionarea situațiilor de criză ar trebui coordonată de Organizația Națiunilor Unite. Întrebată despre această decizie, Karoline Leavitt a calificat-o drept „profund regretabilă”.

În paralel, Consiliul pentru Pace a atras atenția prin invitațiile adresate unor lideri internaționali, inclusiv Benjamin Netanyahu și Vladimir Putin. Până în prezent, doar Netanyahu a confirmat oficial participarea.

Principalul punct de pe agenda reuniunii îl constituie planul de reconstrucție a Gazei, teritoriu grav afectat de conflict. Potrivit estimărilor ONU, costurile reconstrucției ar putea ajunge la aproximativ 70 de miliarde de dolari.

De asemenea, sunt așteptate detalii suplimentare privind Forța Internațională de Stabilizare, propusă pentru menținerea securității în regiune.

Donald Trump a scris recent pe Truth Social că statele membre „au angajat mii de persoane în Forţa Internaţională de Stabilizare şi Poliţia Locală pentru a menţine securitatea şi pacea pentru locuitorii din Gaza”.