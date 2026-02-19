SUA pregătesc retragerea a 1000 de soldați din Siria. Washingtonul își reconfigurează strategia în Orientul Mijlociu

Administrația de la Washington se pregătește să retragă toți cei aproximativ 1.000 de militari americani desfășurați în Siria, încheind astfel o misiune militară care durează de peste un deceniu.

Informația apare într-un raport publicat de The Wall Street Journal, care citează oficiali americani familiarizați cu situația. Decizia ar marca o schimbare majoră în postura militară a SUA în Orientul Mijlociu.

Potrivit publicației, trei oficiali americani au declarat că forțele SUA „sunt așteptate să părăsească țara în următoarele două luni”, ceea ce ar duce la finalizarea unei retrageri totale.

Mișcarea vine după ce armata americană a eliberat deja mai multe poziții considerate cheie la începutul acestui an.

Prezența militară terestră a Statelor Unite în Siria a început în 2014, în cadrul Operation Inherent Resolve, campania coaliției internaționale împotriva ISIS. Obiectivul principal a fost destructurarea organizației jihadiste.

După înfrângerea teritorială a ISIS în 2019, trupele americane au rămas în Siria pentru a sprijini forțele partenere locale, pentru a preveni o eventuală revenire a grupării și pentru a contracara activitatea milițiilor susținute de Iran.

Oficialii citați de ziar au precizat că retragerea ar însemna „sfârșitul unei prezențe la sol care a început în 2014”.

Sursele au subliniat că planul de retragere nu este legat de actuala consolidare a capacităților navale și aeriene americane în regiune, desfășurată pe fondul tensiunilor cu Iranul privind programul nuclear.

Teheranul a avertizat în repetate rânduri că ar putea riposta împotriva militarilor americani din Orientul Mijlociu în cazul unor lovituri aeriene.

Conform raportului, administrația Trump consideră că o amprentă militară extinsă în Siria „nu mai este necesară”, în contextul schimbărilor politice și militare recente.

Printre acestea se numără integrarea forțelor conduse de kurzi în armata siriană, după înlăturarea de la putere a lui Bashar al-Assad.

Anterior, forțele SUA s-au retras și din garnizoana al-Tanf, avanpost strategic situat în apropierea granițelor Siriei cu Iordania și Irakul.

La acel moment, U.S. Central Command a transmis că armata americană „rămâne pregătită să lovească ținte ISIS și să protejeze stabilitatea pe termen lung”.

În paralel cu ajustările militare, secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit recent cu ministrul de externe al Siriei. Discuțiile au vizat coordonarea în domeniul combaterii terorismului și menținerea unui armistițiu descris de oficiali drept fragil.

Schimbarea de strategie vine la câteva săptămâni după ce forțele americane au transferat 150 de combatanți ISIS dintr-un centru de detenție din Hasakah, Siria, către o locație securizată din Irak.

Oficialii au indicat că „mii de alți deținuți ar putea fi mutați” ca parte a eforturilor de menținere a securității regionale.

În noiembrie, Siria a devenit al 90-lea membru al Coaliției Globale pentru Înfrângerea ISIS, alianță condusă de SUA. Aderarea a fost prezentată ca un pas în direcția coordonării internaționale împotriva grupărilor extremiste active în regiune.