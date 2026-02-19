SUA consideră că Iranul ar proceda „înțelept” acceptând un acord, pe fondul intensificării desfășurărilor militare americane

Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran continuă să capete amploare pe scena internațională, după ce Casa Albă a reiterat că este „foarte înțelept” pentru Iran să încheie un acord cu administrația condusă de președintele Donald Trump, în contextul în care opțiunea unei acțiuni militare rămâne pe masă, potrivit BBC.

Declarațiile oficiale vin în timp ce negocierile indirecte dintre cele două părți privind programul nuclear iranian continuă la Geneva, Elveția, iar administrația americană a consolidat semnificativ prezența militară în Orientul Mijlociu.

În ciuda unor semne timide de progres la masa discuțiilor, pozițiile rămân divergente, iar spectrul unei confruntări armate persistă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-o sesiune de presă că administrația Trump „încă speră la o rezoluție diplomatică” a disputelor legate de programul nuclear iranian, precizând că în negocierile de la Geneva „au fost înregistrate progrese, dar suntem încă foarte departe pe unele probleme cheie”.

Leavitt a subliniat că Washingtonul așteaptă ca delegația iraniană să revină cu detalii suplimentare în următoarele săptămâni în legătură cu propunerile prezentate.

În același timp, ea a menționat că există „multe motive și argumente pentru care s-ar putea lua în considerare o lovitură împotriva Iranului”, relatează sursele americane.

„Iran ar fi foarte înțelept să ajungă la un acord cu președintele Trump și cu administrația sa”, a afirmat purtătoarea de cuvânt pentru presă, citând exact declarațiile făcute la briefingul oficial.

Discuțiile mediate în Elveția au fost descrise de oficialii iranieni și americani drept marcate de un progres limitat. Deși părțile au convenit asupra unor „principii directoare”, divergențele privind elementele fundamentale ale unui posibil acord rămân semnificative.

Reprezentanții de la Tehran au declarat că sunt pregătiți să continuie dialogul, dar au respins anumite cerințe ale Statelor Unite.

Un punct de tensiune îl reprezintă condițiile impuse de Washington privind oprirea îmbogățirii uraniului la niveluri apropiate de cele pentru arme nucleare, pe care Iranul le consideră inacceptabile.

Oficialii americani au indicat că, deși negociatorii sunt de acord să continue dialogul, „suntem încă foarte departe de un acord final”.

Pe fondul negocierilor, Statele Unite au intensificat desfășurarea forțelor militare în Marea Arabiei și în apropierea granițelor Iranului, inclusiv prin trimiterea portavionului USS Gerald R. Ford, cel mai avansat din arsenalul american, în regiune, unde se alătură portavionului USS Abraham Lincoln și altor vase de război.

Această mobilizare semnificativă face parte dintr-un amplu plan de consolidare care ar putea fi finalizat până la mijlocul lunii martie, potrivit oficialilor citați.

Așadar, în timp ce administrația de la Washington afirmă că preferă o soluție diplomatică, pregătirea operațională a armatei americane sugerează că opțiunea militară este considerată o posibilitate viabilă în eventualitatea în care negocierile eșuează.

Răspunsul Teheranului la creșterea presiunii americane a fost marcat de exerciții militare și declarații ale liderilor iranieni. Aceste manifestări includ consolidarea prezenței propriilor forțe și avertismente referitoare la consecințele unui eventual conflict.

În același timp, negocierile continuă să fie proiectate ca o prioritate pentru ambele părți, chiar dacă ritmul progresului este considerat lent și marcat de incertitudini semnificative.

Pe fondul acestor evoluții, comunitatea internațională urmărește cu atenție modul în care se vor finaliza negocierile, în timp ce crește îngrijorarea privind potențialul de escaladare a tensiunilor într-un conflict militar deschis în Orientul Mijlociu.