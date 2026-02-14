Pentagonul a folosit AI la capturarea lui Nicolás Maduro

Instrumentul de inteligență artificială Claude a fost folosit în planificarea și sprijinul operațiunii militare prin care forțele americane l-au capturat pe fostul dictator comunist venezuelean Nicolás Maduro, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal și altor publicații internaționale.

Conform relatărilor Wall Street Journal, modelul de inteligență artificială Claude, dezvoltat de compania americană Anthropic, a fost accesat de Pentagon în cadrul operațiunii clasificate care a vizat capturarea lui Nicolás Maduro în Venezuela.

Claude a fost utilizat printr-o colaborare tehnologică cu firma Palantir Technologies, ale cărei platforme sunt folosite de departamente ale Apărării și de agențiile federale din Statele Unite.

Operațiunea militară a început la începutul lunii ianuarie 2026 și a dus la arestarea lui Maduro și a soției sale în Caracas, după un raid complex care a implicat și bombardamente în mai multe puncte ale capitalei venezuelene.

Anthropic, compania care dezvoltă modelul Claude, are reguli interne stricte care interzic utilizarea instrumentului pentru sprijinirea violenței, dezvoltarea armelor sau supravegherea.

Conform raportărilor, purtătorii de cuvânt ai Anthropic au declarat că nu pot comenta dacă Claude sau alte modele au fost folosite în operațiuni specifice, clasificate sau de alt tip, și au subliniat că utilizarea formală trebuie să respecte politicile interne ale companiei.

Politicile de utilizare ale Anthropic sunt concepute pentru a preveni utilizarea neautorizată a IA în contexte care implică violență, ceea ce face relevantă includerea mențiunilor despre această captură în mass-media internațională.

Sursele citate de mass-media notează că rolul modelului Claude în operațiune nu este specificat în detaliu, dar ar fi fost folosit pentru procesarea datelor complexe, analiză și organizarea informațiilor în timp real, inclusiv pentru sarcini care pot include rezumarea documentelor sau analiza unor volume mari de informații.

Această utilizare se aliniază modului în care IA este integrată în operațiunile militare moderne, deși detaliile exacte rămân confidențiale.

Publicațiile internaționale punctează și că implicarea Claude în operațiune ridică întrebări cu privire la modul în care modelele de inteligență artificială sunt integrate în sistemele de securitate și apărare, dar și la limitele politicilor de reglementare ale companiilor care dezvoltă astfel de tehnologii.

Capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale a reprezentat un eveniment major în relațiile internaționale la începutul anului 2026.

Operațiunea militară desfășurată de forțele americane a condus la extrădarea celor doi în Statele Unite, unde este așteptată continuarea procedurilor judiciare.

Până în prezent, autoritățile americane nu au oferit detalii publice despre implicarea inteligenței artificiale în operațiune, iar părțile implicate, inclusiv Pentagonul și Anthropic, nu au confirmat oficial rolul exact al modelului Claude.

Aceste aspecte rămân subiect de analiză și investigație de către analiștii în domeniul tehnologiei și securității.