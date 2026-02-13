Delcy Rodríguez susține organizarea de alegeri libere, deși afirmă că Maduro este președintele legitim al Venezuelei

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat în cadrul unui interviu acordat postului american NBC News că se angajează să organizeze alegeri libere în țară, într-un context marcat de schimbări politice profunde după înlăturarea lui Nicolás Maduro de la putere.

Rodriguez a preluat conducerea statului în ianuarie 2026, după ce forțele americane l-au capturat pe Maduro într-o operațiune militară desfășurată la începutul anului.

Interviul, difuzat joi, a fost primul acordat de președinta interimară unui jurnalist american de la preluarea funcției. Întrebată dacă susține organizarea de alegeri libere și corecte în Venezuela, Rodríguez a răspuns fără echivoc: „Absolutely, yes” („absolut, da”).

Rodríguez a explicat că organizarea unor alegeri libere este esențială pentru restabilirea normalității în Venezuela, dar a subliniat și că acest proces trebuie să fie inclus într-un dialog politic mai larg.

Ea a spus că decizia privind calendarul alegerilor va fi stabilită „în cadrul dialogului politic din această țară”, fără a oferi o dată exactă.

În interviu, președinta interimară a afirmat că țara trebuie să fie „fără sancțiuni” pentru a putea desfășura alegeri autentice, făcând referire la impactul restricțiilor economice internaționale asupra Venezielei și asupra procesului electoral. Aceste declarații au loc pe fondul unui nivel ridicat de tensiune internă, opoziția criticând ritmul schimbărilor și procesul politic general.

Schimbarea la conducerea țării a intervenit după ce Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțele americane în prima săptămână a anului 2026 și sunt acum reținuți în Statele Unite în așteptarea procesului într-un tribunal federal din New York.

În aceeași perioadă, oficiali americani s-au aflat în Venezuela pentru discuții bilaterale. Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a vizitat câmpurile petroliere din bazinul Orinoco din Venezuela împreună cu Rodríguez, într-un semn al intensificării cooperării dintre cele două țări în domeniul energetic.

În timpul acestor întâlniri, Washingtonul a arătat interes pentru reluarea operațiunilor pe această piață strategică de petrol.

De asemenea, președinta interimară ar fi primit o invitație din partea Statelor Unite pentru o vizită oficială la Casa Albă, o decizie inedită după ani de tensiuni între Caracas și Washington.

Relațiile bilaterale au atras atenția diplomaților și liderilor internaționali, în contextul în care negocierile privind viitorul politic și economic al Venezuelei continuă să fie un subiect de interes global.

Pe scena politică internă, opoziția venezuelană rămâne activă, iar membri ai acesteia au criticat ritmul reformelor. Legislația privind o posibilă amnistie generală este în dezbatere în Adunarea Națională, un proces care ar putea duce la eliberarea mai multor prizonieri politici.

Între timp, mii de venezueleni au participat la proteste în capitală, indicând un nivel înalt de mobilizare civilă și cereri pentru reforme democratice reale.

Delcy Rodríguez a repetat în interviu ideea că Maduro rămâne „președintele legitim al Venezuelei” și a susținut nevinovăția acestuia și a soției sale în fața acuzațiilor penale din SUA, declarații citate de mai multe instituții media.