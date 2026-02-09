Juan Pablo Guanipa, liderul opoziției din Venezuela, răpit după eliberarea din închisoare

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunțat că politicianul Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas, la doar câteva ore după ce fusese anunțată eliberarea sa din închisoare. „URGENT Alertă internaţională. Cu câteva minute în urmă, Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas. Bărbaţi înarmaţi până în dinţi, îmbrăcaţi în haine civile, au sosit în patru vehicule şi l-au luat cu forţa. Cerem eliberarea lui imediată", a scris Machado într-o postarepe X.

Juan Pablo Guanipa, figură cunoscută a opoziției, fusese arestat în luna mai, după ce se ascunsese timp de mai multe luni, fiind acuzat că ar fi condus un complot terorist.

Fiul său, Ramon Guanipa, a relatat într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare că incidentul s-a produs chiar înainte de miezul nopții, ora locală. Acesta a descris situația drept o ambuscadă, susținând că tatăl său a fost luat cu forța de aproximativ zece bărbați înarmați, cu identitate necunoscută.

„Tatăl meu a fost răpit din nou”, a declarat Ramon Guanipa.

Cu doar câteva ore înainte de răpire, Guanipa senior publicase mai multe videoclipuri pe rețelele de socializare, imediat după eliberarea sa din detenție. În aceste mesaje, el se adresa jurnaliștilor și susținătorilor, cerând eliberarea altor prizonieri politici și catalogând actuala administrație drept ilegitimă.

Statele Unite l-au capturat și l-au destituit luna trecută pe liderul de lungă durată al Venezuelei, Nicolás Maduro, funcția de președinte interimar fiind preluată de vicepreședinta sa, Delcy Rodríguez.

De ani de zile, opoziția și organizațiile pentru drepturile omului acuză guvernul socialist de la Caracas că utilizează arestările ca instrument pentru reducerea la tăcere a disidenței politice. Autoritățile resping aceste acuzații și susțin că persoanele reținute au comis infracțiuni.

Președinta interimară Delcy Rodríguez se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru eliberarea a sute de deținuți politici. La 8 ianuarie, guvernul său a anunțat că va dispune eliberarea unui număr important de prizonieri, o solicitare majoră a opoziției și a organizațiilor pentru drepturile omului, susținută și de Statele Unite.

Cu toate acestea, ritmul acestor eliberări a fost criticat atât de organizațiile civice, cât și de familiile deținuților. Organizația Foro Penal a confirmat anterior că 383 de deținuți politici au fost eliberați de la anunțul făcut în luna ianuarie.

Autoritățile nu au publicat însă o listă clară privind numărul total al persoanelor vizate de acest proces și nici detalii concrete despre identitatea celor care urmează să fie eliberați.