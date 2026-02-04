Mii de susținători ai fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro au mărșăluit la Caracas pentru a cere eliberarea sa și a soției sale, Cilia Flores, după ce aceștia au fost capturați de forțele americane. Protestul din Venezuela a avut loc marți și a fost organizat de susținători ai lui Maduro și de partidul aflat la putere.

Oamenii au scandat „Venezuela are nevoie de Nicolas Maduro” și au purtat steaguri, imagini cu cei doi și culorile roșii ale mișcării chaviste. Participanții au pornit din centrul capitalei și au mărșăluit pe mai multe străzi ale orașului pentru a arăta că sprijinul popular pentru Maduro rămâne puternic, în ciuda detenției sale în Statele Unite.

Nicolas Maduro și soția sa se află în custodia autorităților americane, fiind aduși în New York pentru a fi judecați pe acuzații de trafic de droguri.

Marșul are loc într-un context de tensiuni politice atât în Venezuela, cât și pe plan internațional. Administrația interimară, condusă de Delcy Rodríguez, încearcă să-și consolideze sprijinul în țară și să păstreze relații bune cu Statele Unite.

În paralel, în alte colțuri ale capitalei venezuelene au avut loc și proteste ale opoziției și ale susținătorilor democrației, care cer adoptarea rapidă a unei legi de amnistie pentru prizonierii politici și accelerează eliberările în contextul presiunii internaționale.

Recent, președintele american Donald Trump a declarat că a ajuns la un acord cu India prin care New Delhi va renunța treptat la importurile de petrol rusesc și va cumpăra mai mult țiței din Statele Unite și, potențial, din Venezuela, după liberalizarea sectorului petrolier venezuelean.

Trump a spus că discuția cu premierul indian Narendra Modi a inclus reducerea tarifelor vamale reciproce de la 25 % la 18 % pentru produsele indiene importate în SUA și creșterea fluxului de bunuri americane în India, inclusiv petrol. Șeful de la Casa Albă a menționat că această schimbare va ajuta la încheierea războiului din Ucraina, susținând că reducerea dependenței Indiei de petrolul rusesc este un pas în această direcție.

Reorientarea achizițiilor de petrol către Venezuela are loc după ce sectorul energetic al țării sud-americane a fost deschis pentru investiții străine și private, iar guvernul interimar condus de Delcy Rodríguez a adoptat reforme legislative care atrag capital extern.