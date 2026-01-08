Maduro a trimis anul trecut, tone de aur în Elveția fără ca nimeni să știe

Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (aproximativ 5,20 miliarde de dolari) către Elveția în perioada 2013–2016, corespunzător primilor ani ai președinției lui Nicolas Maduro, potrivit datelor vamale analizate de agenția Reuters.

În total, au fost expediate 113 tone metrice de aur, conform datelor analizate de Reuters și relatărilor postului de televiziune elvețian SRF.

Datele vamale arată că între 2013 – când Maduro a preluat funcția – și 2016, Venezuela a trimis aur către Elveția din rezervele Băncii Centrale a Venezuelei.

Aurul a fost extras din rezerva oficială și expediat pe teritoriul elvețian, într‑o perioadă în care guvernul venezuelan îl vindea pentru a obține lichidități. Publicația SRF a relatat că aurul a fost probabil transferat în Elveția pentru procesare, certificare și ulterior redistribuire.

Oficialii elvețieni și datele vamale nu arată exporturi de aur din Venezuela către Elveția după 2016. Începând cu 2017 și până în 2025, nu au fost înregistrate astfel de exporturi, perioadă care coincide cu impunerea sancțiunilor de către Uniunea Europeană asupra unor oficiali venezueleni.

Elveția a adoptat aceste sancțiuni în anul 2018, deși acestea nu includeau un embargo general asupra importurilor de aur venețian.

Potrivit datelor analizate, exporturile de aur au încetat în anul 2017, după impunerea sancțiunilor Uniunii Europene împotriva unor oficiali venezueleni, sancțiuni pe care Elveția le‑a adoptat oficial în 2018.

Deși sancțiunile nu includeau un embargo general asupra aurului venezuelean, ele au redus fluxurile comerciale între cele două țări, iar datele vamale nu indică exporturi de aur către Elveția între 2017 și 2025.

Analiștii citați de Reuters au subliniat că „Au existat vânzări masive de fonduri în dificultate din partea băncii centrale a Venezuelei între 2012 și 2016. O mare parte din acestea au ajuns în Elveția”, referindu‑se la presiunea asupra Băncii Centrale din acea perioadă și la volumul mare de aur exportat către Elveția pentru tranzacționare și procesare.

Datele sugerează că, după 2016, aurul exportat ar fi putut rămâne în sistemul financiar internațional sau a fost redistribuit către alte regiuni, inclusiv Asia, sub formă de bare mai mici. Un alt comentariu al unui analist de piață menționa: „Ulterior, ar fi putut rămâne la contrapartide din sectorul financiar sau ar fi putut fi vândute sub formă de lingouri mici în Asia sau oriunde în lume.”

Informațiile privind exporturile de aur vin în contextul unor evenimente recente legate de regimul lui Nicolás Maduro. Pe 3 ianuarie 2026, Maduro a fost reținut de forțele speciale ale Statelor Unite în Caracas și este acuzat într‑un tribunal din New York de infracțiuni legate de trafic de droguri și narco‑terorism.

La începutul săptămânii curente, autoritățile elvețiene au ordonat înghețarea activelor deținute în Elveția de către Maduro și 36 de asociați ai săi, fără a furniza detalii privind valoarea sau sursa acelor fonduri. Nu este cunoscut dacă există o legătură directă între activele înghețate și aurul transferat anterior din rezervă.

Elveția este recunoscută ca unul dintre cele mai importante centre globale pentru rafinarea aurului, găzduind cinci rafinării mari care procesează metalul prețios înainte de a fi vândut sau redistribuit pe piețele internaționale.

Datele disponibile arată că transporturile de aur din Venezuela au avut loc într‑o perioadă în care aceste facilități erau utilizate pentru procesare și certificare.

În ansamblu, exporturile de aur către Elveția între 2013 și 2016 reflectă tranzacțiile comerciale înregistrate oficial în baza datelor vamale analizate de Reuters și nu includ raportări de exporturi ulterioare din 2017 până în 2025.