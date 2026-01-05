International

Elveția a luat măsuri. Activele lui Nicolas Maduro, înghețate

Elveția a luat măsuri. Activele lui Nicolas Maduro, înghețateNicolas Maduro, președintele Venezuelei. Sursa foto: Captură video Youtube
Autoritățile din Elveția au decis blocarea imediată a tuturor bunurilor și conturilor deținute pe teritoriul elvețian de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, precum și de persoane considerate apropiate acestuia. Măsura a fost adoptată de Consiliul Federal, care a invocat necesitatea prevenirii unor posibile transferuri sau ascunderi de fonduri suspecte, aflate sub observația autorităților financiare.

Elveția îngheață activele lui Maduro

Guvernul elvețian a transmis, printr-un comunicat oficial, că înghețarea activelor reprezintă o măsură preventivă. În situația în care viitoare proceduri judiciare vor demonstra că banii au fost obținuți prin mijloace ilegale, Elveția intenționează să inițieze mecanismele legale pentru recuperarea sumelor și redirecționarea lor în beneficiul populației venezuelene.

maduro

Arestare Maduro, 3 ianuarie 2026. sursa: Captura video

Decizia se înscrie într-un context internațional mai larg, marcat de suspiciuni persistente privind corupția la nivel înalt și deturnarea resurselor publice în Venezuela.

Situația s-a complicat

În paralel, situația juridică a liderului de la Caracas s-a complicat semnificativ pe plan internațional. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost vizați de un nou rechizitoriu emis de autoritățile judiciare din Statele Unite, care îi acuză de fapte grave legate de narcoterorism și trafic internațional de droguri.

Semnal pentru mediul de afaceri. Ordonanța trenuleț arată că presiunea fiscală ar putea să scadă în 2026
Epidemia ignorată. Obezitatea esta boala care apasă România

Dosarul a fost înaintat unei instanțe federale din New York, iar confirmarea oficială a venit din partea procurorului general al SUA, Pam Bondi.

Noul rechizitoriu extinde acuzațiile formulate anterior, incluzând pentru prima dată numele Cilie Flores, soția președintelui venezuelean. Alături de cei doi, în document apar și alți oficiali de rang înalt, printre care ministrul de Interne Diosdado Cabello. În total, șase persoane sunt menționate ca inculpați în dosar.

Caracas, Venezuela - Operațiunea de extragere a lui Maduro

Caracas, Venezuela - Operațiunea de extragere a lui Maduro / sursa foto: captură video

Nicolas Maduro riscă o pedeapsă severă

Conform acuzării, grupul ar fi colaborat cu membri ai Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC), organizație desemnată drept teroristă de Washington, precum și cu carteluri de crimă organizată, pentru a facilita transportul unor cantități masive de cocaină către Statele Unite. Procurorii susțin că aceste operațiuni ar fi beneficiat de sprijin instituțional și logistic din interiorul Venezuelei.

Dacă va fi găsit vinovat de instanța americană, Nicolas Maduro riscă pedepse extrem de severe. Legislația federală prevede o condamnare minimă de 20 de ani de închisoare pentru capetele principale de acuzare, cu posibilitatea aplicării detenției pe viață.

Pe lângă acuzațiile legate de traficul de droguri, dosarul include și infracțiuni privind posesia și utilizarea de arme automate și dispozitive de distrugere, precum și complicitatea la folosirea acestora împotriva intereselor Statelor Unite.

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale