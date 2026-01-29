Delcy Rodriguez, mesaj pentru Maria Corina Machado: Să rămână toţi cei care iubesc cu adevărat Venezuela

Cei care caută să perpetueze agresiunea împotriva poporului să rămână la Washington, a fost mesajul lansat de președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez. Fără a o menționa direct, ea a făcut referire la lidera opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei ceremonii militare organizate la Fuerte Tiuna, o bază strategică din Caracas, unde aproximativ 3.200 de militari au participat la un eveniment de reafirmare a loialității față de conducerea interimară.

Rodriguez a afirmat că doar cei care „iubesc cu adevărat Venezuela” sunt bineveniți în țară.

„Să rămână toţi cei care iubesc cu adevărat Venezuela, dar cei care caută să perpetueze daunele şi agresiunea împotriva poporului venezuelean să rămână la Washington!”, a declarat aceasta, criticând ceea ce a numit „extremism”.

Ea a avertizat că autoritățile nu vor tolera acțiuni care ar putea destabiliza țara.

„Nu vor intra aici pentru a perturba pacea şi liniştea Republicii: va exista lege şi va exista justiţie”, a spus Rodriguez.

În același timp, lidera interimară a transmis un mesaj aparent deschis dialogului, dar cu limite clare.

„Suntem dispuşi să ajungem la un acord, suntem dispuşi să dialogăm, dar nu suntem dispuşi să acceptăm o altă agresiune”, a subliniat ea.

Maria Corina Machado a susținut intervenția armatei americane care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, la 3 ianuarie. Miercuri, aceasta s-a întâlnit la Washington cu secretarul de stat american Marco Rubio. Ulterior, Machado a declarat în fața jurnaliștilor: „Cred că nimeni nu are încredere în Delcy Rodriguez”.

Relația dintre Washington și lidera opoziției rămâne una ambiguă. Statele Unite afirmă că o susțin pe Machado, însă preferă, pentru moment, să colaboreze cu autoritățile interimare de la Caracas.

În timpul ceremoniei, armata și poliția și-au reafirmat loialitatea față de președinta interimară. Ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez, a afirmat: „Jurăm loialitate şi supunere absolută” și i-a înmânat lui Rodriguez bastonul care simbolizează comanda supremă a armatei, împreună cu sabia lui Simon Bolivar, eroul independenței Venezuelei.

Și ministrul de Interne, Diosdado Cabello, și-a exprimat sprijinul în numele forțelor de ordine.

„Loialitatea noastră faţă de Constituţia naţională şi preşedinta interimară este absolută, deoarece înţelegem că apărarea acţiunilor sale înseamnă apărarea continuităţii guvernului şi a integrităţii poporului venezuelean (…) Sub comanda sa, vom garanta în mod eficient ordinea internă şi protecţia poporului”, a afirmat acesta.

Armata își reafirmase sprijinul pentru Delcy Rodriguez încă din 4 ianuarie. De atunci, lidera interimară a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a promis reforme legislative, eliberarea prizonierilor politici și a făcut mai multe numiri în funcții-cheie.

Marco Rubio a declarat miercuri, în fața unei comisii parlamentare americane, că Washingtonul ia în calcul o prezență diplomatică permanentă în Venezuela în „viitorul apropiat”, pentru a facilita dialogul și accesul la informații directe.

Săptămâna trecută, Statele Unite au numit-o pe Laura Dogu, fostă ambasadoare în Nicaragua și Honduras, în funcția de însărcinat cu afaceri în Venezuela, cu sediul temporar la Bogota. Cele două țări nu mai au relații diplomatice din 2019, după realegerea lui Maduro, considerată frauduloasă de Washington, care a impus ulterior sancțiuni.