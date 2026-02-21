Ce știu americanii despre OZN-uri și nu spun. Donald Trump ar putea face marele anunț

Americanii au început să vorbească tot mai des despre obiecte zburătoare neidentificate, însă există semnale că guvernul și unele instituții păstrează încă informații sensibile. De ani buni, publicul urmărește raportările și dezvăluirile despre OZN-uri, dar detalii cruciale despre aceste fenomene par să rămână ascunse de ochii publicului larg, informează Metro.

Donald Trump ar putea juca un rol-cheie, iar mulți se întreabă dacă acesta va face publice informații care până acum au fost clasificate. Experții subliniază că, deși unele date sunt prezentate publicului, complexitatea și amploarea fenomenului rămân în mare parte neclarificate.

Mai multe surse indică faptul că Statele Unite au adunat de-a lungul anilor dosare clasificate despre OZN-uri, în prezent denumite oficial Fenomene Anomale Neidentificate (UAP). Comentariile recente ale fostului președinte Barack Obama, care au sugerat posibilitatea existenței vieții extraterestre, ar putea fi văzute de analiști drept o modalitate de a „pregăti” publicul pentru o realitate cu care nu suntem obișnuiți, a explicat un expert pentru Metro.

În pofida raportului Pentagonului din 2024, care nu a identificat dovezi privind o mușamalizare a prezenței extratereștrilor, suspiciunile privind ascunderea unor informații continuă să fie răspândite printre pasionații fenomenelor inexplicabile.

Donald Trump a permis publicarea tuturor documentelor legate de cercetări secrete referitoare la OZN-uri în SUA, alimentând speculațiile cu privire la ce ar putea fi dezvăluit publicului în viitorul apropiat.

De asemenea, congresmanul american Eric Burlison a afirmat recent că Casa Albă a solicitat Departamentului Apărării să sprijine o anumită inițiativă, subliniind că această implicare presupune „doar să le arătăm celor de la Departamentul Apărării că le susținem cererea și să facem tot ce putem pentru a o realiza”.

Nu este clar dacă va fi făcut un anunț public, însă surse apropiate au sugerat că președintele Donald Trump ar putea face o declarație în acest sens chiar înainte de debutul Cupei Mondiale.

În ultimii doi ani, foști veterani ai forțelor armate americane au depus mărturii în fața Congresului, relatând întâlniri cu obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri) observate în timpul serviciului.

Dr. Tim Gallaudet, fost oficial al Marinei, a povestit cum, în timpul unui exercițiu desfășurat în largul coastei de est, a primit un e-mail pe o rețea internă securizată cu titlul „Problemă urgentă de siguranță a zborului”.

Mesajul, descris de el ca fiind „scurt, dar alarmant”, menționa mai multe coliziuni apropiate cu un obiect misterios și conținea un fișier video ce a devenit cunoscut ulterior sub numele „go fast”, surprins de senzorul infraroșu frontal al unui F/A-18.

Dr. Gallaudet, actualmente CEO la Ocean STL Consulting, a mai spus că e-mailul a dispărut inexplicabil din contul său și din cele ale altor destinatari chiar a doua zi, în 2015.

Un expert american de top în domeniul OZN-urilor a dezvăluit că anumite „grupuri secrete” colectează presupuse rămășițe extraterestre de mai bine de 50 de ani, adăugând o dimensiune misterioasă și controversată discuției despre fenomenele aeriene neidentificate.

Luis Elizondo, fost manager al programului AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program – Program Avansat de Identificare a Amenințărilor Aerospațiale), a făcut publice detalii spectaculoase în cartea sa „Imminent: Inside the Pentagon’s Hunt for UFOs”.

Elizondo afirmă că un „grup umbrelă super-secret”, format din oficiali guvernamentali și contractori în domeniul apărării, recuperează rămășițe și tehnologii extraterestre de peste 50 de ani. El explică că aceste activități se desfășoară în interiorul unor proiecte atât de clasificate încât „nici secretarul apărării, nici președintele nu ar fi fost niciodată la curent cu ele”.

Fostul oficial citează incidentul de la Roswell, New Mexico, din 1947, ca exemplu de misiune de recuperare a unor obiecte și corpuri neumane. Potrivit declarațiilor sale, „patru cadavre ale unor ființe extraterestre au fost de fapt recuperate” în urma acelui eveniment.

Elizondo mai menționează și alte cazuri de recuperare a cadavrelor și tehnologiei „non-umane”, inclusiv în Ciudad Acuña, Mexic, în decembrie 1950, și în Kazahstan, în patru ocazii distincte care au avut loc în 1989, pe atunci teritoriu al Uniunii Sovietice.

Aceste dezvăluiri aruncă o lumină controversată asupra istoricului oficial și neoficial al investigațiilor guvernamentale privind OZN-urile, sugerând că operațiuni ultrasecrete privind fenomene extraterestre au existat de mai multe decenii.

Politicienii și foști membri ai forțelor armate au reaprins discuțiile despre misterele OZN-urilor și presupusele studii guvernamentale privind extratereștrii. Republicanul Tim Burchett, reprezentant al celui de-al doilea district din Tennessee, a declarat pentru Washington Examiner că guvernul ar fi „ascuns informații încă de la incidentul de la Roswell din 1947 și posibil chiar mai devreme”.

Fostul pilot al Marinei, Ryan Graves, a descris OZN-urile drept un „secret deschis” în rândul piloților de vânătoare. El a relatat o situație în care aeronavele militare au trebuit să evite un obiect descris ca un „cub gri închis în interiorul unei sfere transparente”, care rămânea „nemișcat, indiferent de vânt”.

De asemenea, fostul comandant al Marinei, David Fravor, și-a amintit de întâlnirea cu faimosul OZN „Tic Tac”, un obiect mic și alb care a trecut aproape de avioane militare și care a fost ulterior detectat de radar la o distanță de 96 de kilometri, la doar câteva secunde după apariție.

Interesul pentru fenomenele aeriene neidentificate nu se limitează la Statele Unite. Recent, Mexicul a organizat propria audiere în Congres pe această temă. Evenimentul a luat o turnură neașteptată când ufologul și jurnalistul Jaime Maussan a prezentat ceea ce el susține că sunt cadavrele a două „ființe non-umane”, despre care se spune că ar fi fost descoperite într-o mină de alge din Peru.