OZN-ul din Țara Galilor: Misterul care a transformat Berwyn în „Roswell-ul britanic”

Liniștea rurală a Țării Galilor a fost zguduită de un episod care avea să fie comparat, ani mai târziu, cu celebrul incident de la Roswell. Evenimentul, cunoscut astăzi drept „incidentul de pe Muntele Berwyn”, a alimentat una dintre cele mai persistente legende OZN din Regatul Unit, informează history.co.uk.

În ianuarie 1974, locuitorii din nordul Țării Galilor au trăit o noapte care a stârnit curiozitatea pasionaților de OZN-uri pentru decenii la rând. Muntele Berwyn a devenit centrul unui fenomen misterios, comparat adesea cu celebrul incident de la Roswell din New Mexico, dar în versiunea „galică”, supranumit cu umor „Roswelsh”.

Totul a început pe 23 ianuarie, când sătenii au simțit mișcări neașteptate ale solului, însoțite de un zgomot puternic asemănător unei explozii. Ieșind din case pentru a înțelege ce se întâmplă, aceștia au observat lumini ciudate și inexplicabile pe cer.

Explicația oficială a autorităților a fost simplă: zona, de obicei liniștită, ar fi fost afectată de un cutremur, urmat de trecerea unui meteorit. Totuși, martorii și cercetătorii OZN continuă să sugereze că realitatea ar fi putut fi mult mai spectaculoasă, lăsând loc întrebărilor despre o posibilă prezență extraterestră în acea noapte fatidică.

În jurul orei 20:30, locuitorii din apropierea Muntelui Berwyn au raportat trepidații puternice și un sunet ciudat, asemănător unui zumzet metalic. Printre cei care au simțit fenomenul s-a numărat Huw Lloyd, care a rememorat evenimentele în cel de-al treilea episod din sezonul 12 al serialului Ancient Aliens.

Huw avea doar 14 ani atunci când a avut loc incidentul, dar detaliile i-au rămas clare și după zeci de ani. „Eram acasă cu cele două surori și cu vecinul, uitându-ne la televizor, și deodată s-a auzit o bubuitură puternică”, a povestit el.

Martorul a descris apoi cum întreaga casă a fost zguduită violent, cu o intensitate comparabilă cu un cutremur. „Am fost cu toții uimiți. Nu mai trăisem așa ceva până atunci”, a adăugat Huw, menționând că și vecinii au raportat senzații similare.

Chiar și părinții săi, aflați în satul vecin, au simțit tremurul. În primele momente s-au vehiculat ipoteze că ar fi fost vorba despre prăbușirea unui avion. Mai târziu în acea seară, Huw a mers aproape de zona în care s-ar fi produs presupusa aterizare a navei.

„Am văzut în depărtare o lumină care părea să pulseze de parcă venea din altă lume, dar nu ni s-a permis să ne apropiem mai mult”, a relatat el, evocând misterul care încă înconjoară acel eveniment.

Evenimentele de la Roswell din iulie 1947 continuă să stârnească curiozitatea și dezbaterea publică. La acel moment, armata americană a raportat recuperarea rămășițelor unui „disc zburător” în apropierea orașului, stârnind imediat senzație în presă.

Ulterior, oficialii au declarat că obiectul nu era altceva decât resturi ale unui balon meteorologic, însă mulți cercetători în domeniul OZN-urilor au respins această explicație, sugerând că adevărul ar fi fost ascuns. Conform teoreticienilor conspirației, la fața locului ar fi fost descoperită tehnologie extraterestră, transportată ulterior în celebra Zonă 51.

Întrebarea dacă evenimente similare ar fi putut avea loc și în nordul Țării Galilor a fost pusă frecvent. Autoritățile britanice susțin că nu au fost găsite rămășițe nici de nave spațiale, nici de aeronave în zona Muntelui Berwyn, unde se presupune că s-ar fi prăbușit un OZN.

Cu toate acestea, martorii, printre care și Huw Lloyd, au relatat prezența unei lumini pulsante extrem de puternice, iar alte observații inexplicabile au fost semnalate în aceeași noapte. Aceste discrepanțe fac ca mulți ufologi să considere că incidentul de la Muntele Berwyn nu poate fi redus doar la fenomene naturale sau explicabile terestru, menținând aura de mister care înconjoară evenimentele similare cu cele de la Roswell.

La sfârșitul anilor 2000, Ministerul Apărării din Regatul Unit a început să facă publice documente referitoare la OZN-uri, oferind o privire rară asupra investigațiilor oficiale. În 2010, Arhivele Naționale au publicat o serie de dosare care detaliază modul în care autoritățile au încercat să clarifice celebrul incident de la Muntele Berwyn.

Potrivit documentelor, o anchetă privată, realizată la solicitarea Societății Astronomice Britanice, a sugerat că fenomenul observat ar fi putut fi un meteorit aflat în proces de dezintegrare. Această explicație ar putea justifica de ce nici echipele de căutare și salvare nu au descoperit urme de nave spațiale sau cratere semnificative în zona presupusului impact.

Cu toate acestea, relatările martorilor ridică mai multe întrebări decât răspunsuri. Unii dintre ei au descris „o lumină roșie strălucitoare, intensă, ca jarul de cărbune. Un cerc mare și perfect, asemenea unui foc de tabără imens. Se puteau observa lumini deasupra și în dreapta, precum și lumini albe care coborau.” Astfel, experiențele oamenilor de la fața locului sfidează explicațiile convenționale și păstrează aura de mister a incidentului.

Unii săteni au susținut că ar fi văzut siluete neobișnuite și lumini misterioase mișcându-se pe versanți. Alții au povestit că armata ar fi intervenit rapid și ar fi recuperat epava unui obiect necunoscut, posibil de origine extraterestră. Secretomania care a învăluit intervenția oficială a alimentat și mai mult speculațiile, iar pentru mulți, Berwyn a devenit „Roswell-ul galez”.

Există teorii care susțin că obiectul zburător neidentificat observat pe Muntele Berwyn ar fi fost recuperat și transportat la Conacul Rudloe. Situat în Wiltshire, acest conac este adesea comparat cu „Zona 51 a Marii Britanii”, fiind cunoscut drept un punct central pentru cercetările Ministerului Apărării legate de OZN-uri. Unii se întreabă dacă rețelele de tuneluri subterane ale conacului ar fi putut găzdui obiectul misterios de pe Muntele Berwyn.

Cu toate acestea, misterul persistă. Lipsa unor informații clare și accesibile imediat după incident a creat un teren fertil pentru teorii ale conspirației. Pentru pasionații de fenomene inexplicabile, povestea de pe Muntele Berwyn rămâne un capitol fascinant al istoriei moderne, un episod în care granița dintre realitate și imaginație pare încă neclară.

La peste jumătate de secol distanță, cazul continuă să stârnească dezbateri, documentare și investigații independente. Indiferent dacă a fost vorba despre un fenomen natural spectaculos sau despre ceva cu adevărat necunoscut, „OZN-ul de pe Berwyn” și-a câștigat locul în folclorul contemporan al Țării Galilor.