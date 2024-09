International Există extratereștri? Un fost membru al Pentagonului confirmă zvonurile







Luis Elizondo, un fost șef al Pentagonului pentru OZN-uri, a făcut mai multe afirmații despre viața extraterestră în noua sa carte. El susține că OZN-urile sunt într-adevăr reale. A spus că extratereștrii sunt reali, cu corpuri „non-umane” găsite anterior pe Pământ.

Potrivit lui Luis Elizondo, un cercetător de lungă durată al Departamentului Apărării, el a manipulat tehnologie „extraterestră” și susține că au fost recuperate „cadavre” din mai multe locuri. În noua sa carte, „Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for UFOs”, americanul face mai multe afirmații care uimesc.

Extratereștri și farfurii zburătoare

De exemplu, el susține că i s-a spus în mod categoric că infamul incident Roswell din New Mexico din 1947 a implicat două farfurii zburătoare. Și că „patru corpuri non-umane decedate” au fost recuperate din epavă și examinate.

„Știm unde au fost. Nu știm unde sunt. Trebuie să am grijă ce spun aici, ca să nu am probleme. Încă mai am autorizația de securitate”, a mai afirmat Elizondo. El susține că și alte cadavre au fost recuperate din situri ulterioare. Inclusiv din Mexic în anii 1950 și din Kazahstan în 1989.

„Am ținut în mână materiale asupra cărora oamenii de știință ai guvernului SUA au efectuat cercetări și mi-au spus: ”Acesta este un material foarte special. Este foarte puțin probabil să fie făcut de ființe umane. Și este proiectat”, a mai spus el.

Mostre biologice

„De asemenea, am ținut în mână mostre biologice, mostre de țesut, care au fost prelevate de la ființe umane. Care, atunci când au fost analizate, nu s-au comportat ca nimic din ceea ce suntem obișnuiți să asociem cu o parte naturală a corpului uman și, cu siguranță, par a fi un fel de dispozitiv tehnic.”

Fostul șef al OZN-urilor susține, de asemenea, că sfere verzi l-au urmărit pe el și pe colegii săi acasă în încercarea de a-l spiona. „Nu suntem siguri dacă acestea sunt de fapt legate de fenomene anormale neidentificate (UAP)”, a mai spus el.

„Ceea ce știm este că o mulțime de oameni care au făcut parte din programul în care am fost și eu au avut întâlniri foarte asemănătoare în timp ce erau în program.”

Fenomene anormale neidentificate

„Deci, nu înainte sau nu după, dar în timpul în care am cercetat aceste UAP și din experiența noastră, când spun a noastră, mă refer la familiile mele și chiar la vecinii noștri, am fost martori la unele dintre aceste, sunt aceste bile de lumină verzi luminoase. Foarte difuze în natură. Fără margini dure. Care pur și simplu păreau să străbată casa și să meargă pe hol și să treacă printr-un perete.

„Aveau între dimensiunea unei mingi de volei și a unei mingi de softball și pluteau direct prin casă... Nu ne temeam de ele. Nu au stricat nimic. A fost doar foarte bizar.”

Adevărul despre OZN-uri

Vorbind despre noua sa carte la ABC News, Elizondo a explicat că a dorit să împărtășească adevărul despre OZN-uri cu publicul american pentru o perioadă foarte lungă de timp. A descris creaturile non-umane ca fiind „reale” și o „problemă de securitate națională” pentru SUA.

„Am vrut să pot spune publicului american experiențele mele și ceea ce face guvernul de foarte mult timp, nu doar atunci când am fost în program, ci de zeci de ani, cu privire la interesul în OZN-uri”, a mai adăugat el.

„Când am început să ne uităm cu adevărat la asta, a fost la apogeul Războiului Rece”, mai spune Elizondo.

Deși afirmațiile lui Elizondo par greu de digerat, el nu este singurul care crede că există extratereștri. „Am avut deja un fost director al serviciilor naționale de informații, un fost director al CIA și chiar un fost președinte al Statelor Unite, care au declarat oficial: „Da, se pare că aceste lucruri sunt reale””, a mai spus el, conform mirror.co.uk