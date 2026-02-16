Obama, declarații neașteptate despre existența extratereștrilor și „Area 51”. E primul președinte al SUA care face asta

Fostul preșdinte al Starelor Unite Barack Obama a afirmat că extratereștrii sunt reali, dar că nu există astfel de creaturi la baza militară „Area 51”, potrivit Express.

Area 51, oficial o bază a forțelor aeriene înființată în sudul Nevadei în timpul Războiului Rece, a fost mult timp în centrul zvonurilor care susțineau că ascunde tehnologie extraterestră și OZN-uri.

Barack Obama a confirmat existența extratereștrilor, dar a negat cu fermitate că baza militară americană ultrasecretă Area 51 adăpostește extratereștri.

Într-un podcast, fostul președinte a devenit primul lider american care și-a afirmat deschis credința în viața de dincolo de Pământ, infirmând în același timp teoriile conspirației de lungă durată despre instalația din Nevada.

Barack Obama a spus despre formele de viață extraterestră: „Sunt reale, dar nu le-am văzut - și nu sunt ținute în Area 51. Nu există nicio instalație subterană, cu excepția cazului în care există o conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”.

Comentariile sale marchează un moment rar de sinceritate pe o temă care a fascinat publicul timp de decenii și a stârnit nenumărate dezbateri online.

Area 51, o bază a forțelor aeriene a fost locul în care se credea că armata ascunde tehnologie extraterestră. Totuși, în ciuda speculațiilor, CIA a recunoscut public existența bazei abia în 2013, la aproape șase decenii de la deschiderea sa.

Area 51 a fost, de asemenea, subiectul unor fenomene virale bizare, inclusiv un eveniment din 2019, promovat în glumă pe Facebook, care invita oamenii să „ia cu asalt” baza în căutarea extratereștrilor. În timp ce peste un milion de oameni s-au înscris online, mai puțin de 150 au apărut efectiv.

În interviul său cu comentatorul politic de stânga Brian Tyler Cohen, Barack Obama a reflectat și asupra președinției sale, dezvăluind că prima întrebare pe care a vrut să și-o pună la preluarea mandatului a fost: „Unde sunt extratereștrii?”.

El a subliniat că această curiozitate față de necunoscut l-a intrigat întotdeauna și și-a considerat interesul pentru viața extraterestră ca o adevărată întrebare științifică și filozofică, mai degrabă decât una politică.

Pe lângă comentariile sale despre extratereștri, fostul președinte a atacat actuala administrație din SUA, numind peisajul politic modern un „circ”.