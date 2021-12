Extratereștrii au devenit subiect tabu. O glumă care viza vestita Zonă 51 a pus pe jar armata SUA

Zona 51 este o bază a Forțelor Aeriene ale SUA din statul Nevada, la aproximativ 129 kilometri nord-vest de Las Vegas. De zeci de ani, locația izolată a bazei și accesul restricționat au alimentat speculațiile despre experimentele secrete desfășurate pe extratereștri acolo, precum și dovezile despre vizitatori și OZN-uri depozitate în baza militară.

Publicul nu are voie să viziteze Zona 51. Însă, în vara anului 2019, un eveniment pe o rețea de socializare online intitulat „Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” („Asediem Zona 51, nu ne pot opri”) a atras aproape 2 milioane de oameni care s-au înscris la evenimentul organizat pentru data de 20 septembrie. Proporțiile semnificative ale evenimentului au tras semnale de alarmă la nivel federal și local, potrivit documentelor guvernamentale obținute recent de publicația Rolling Stone. Zeci de agenții s-au mobilizat și au pregătit răspunsuri la așa-zisul asediu, inclusiv „contramăsuri automate de forță letală”.

„Asedierea Zonei 51” tratată cum seriozitate

Planul pentru „Asedierea Zonei 51”, potrivit organizatorilor, era ca participanții să se adune în deșertul Nevada din apropiere, să pornească la răsăritul soarelui, și, odată ajunși la interior, „să îi vadă pe extratereștri” și să desfășoare o operațiune de salvare a extratereștrilor. Matty Roberts, cel care a creat evenimentul pe data de 27 iunie, a susținut că „a fost o glumă de la bun început”.

Însă, forțele de ordine nu au fost deloc amuzate.

„Unii participanți ar putea fi înarmați și s-ar putea aștepta la conflict armat”, arată planul operational pentru evenimentul „Asedierea Zonei 51” elaborate de Departamentul pentru Siguranța Publică din Nevada.

Documentul mai descrie și faptul că deținătorii mai multor conturi de YouTube au încercat să îi supravegheze pe angajații Zonei 51 în timp ce intrau și ieșeau din baza militară, potrivit Live Science.

Câteva mii de oameni s-au adunat în apropiere de Zona 51

Chiar dacă majoritatea participanților la „Asedierea Zonei 51” nu plănuiau cu adevărat să invadeze baza militară, „există un potențial pentru ca grupurile teroriste domestice și străine să folosească evenimentul pentru a testa securitatea instituțiilor naționale prin infiltrarea în grupurile care plănuiesc să invadeze baza”, mai arată planul. Condițiile dure din deșertul Nevada ar putea agrava situația volatilă, astfel intensificând posibilitatea pentru „victime numeroase”.

Într-un final, interesul online pentru asediul de la Zona 51 s-a risipit, iar Roberts a anulat evenimentul cu doar nouă zile înainte. Ca alternativă, acesta a îndemnat oamenii să viziteze Alienstock, un festival din Las Vegas care celebrează OZN-uri. Cu toate acestea, câteva mii de oameni s-au adunat în orașul Rachel, din Nevada, la o distanță de doar 20 de minute de mers cu mașina de intrarea în Zona 51, în ziua cu pricina.

Din fericire, nimeni nu a încercat să intre în baza militară și să caute dovezi ale existenței extratereștrilor, scrie descopera.ro.