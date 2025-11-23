Un elicopter al poliției britanice, aproape de coliziune cu obiecte misterioase. Guvernul, acuzat că tace despre incident

Date recente obținute prin Legea Libertății Informației din Marea Britanie indică faptul că un elicopter al Serviciului Național de Poliție Aeriană (NPAS) a fost nevoit să efectueze manevre de evitare de urgență după ce a fost urmărit de două obiecte aeriene neidentificate deasupra RAF Lakenheath, o bază militară americană majoră din Suffolk.

Inițial, autoritățile au considerat incidentul drept o simplă observație a unui avion de vânătoare.

Potrivit documentelor obținute de Daily Mail, zborul din 22 noiembrie 2024 a implicat o intervenție rapidă a echipajului NPAS după ce piloții au raportat că două obiecte rapide „i-au vizat” și i-au urmărit pentru mai multe minute.

Obiectele au menținut viteza elicopterului, de aproximativ 165 de noduri (190 mph), înainte de a dispărea din vedere.

Nick Pope, fost investigator pentru fenomenul OZN în cadrul Ministerului Apărării din Marea Britanie, a declarat pentru Fox News Digital:

„Acest incident arată perfect de ce problema UAP a trecut de la o curiozitate marginală la o chestiune serioasă de siguranță aeriană care necesită atenție urgentă.”

Potrivit logurilor poliției, echipajul NPAS a descris evenimentul drept o „urmărire neprovocată” și a raportat:

„Au fost nevoiți să efectueze o scufundare de urgență și au descris că au fost urmăriți în scufundare de două drone care le-au egalat viteza … și apoi le-au urmărit timp de câteva minute până au ieșit din zonă.”

Între 20 și 22 noiembrie, au fost înregistrate aproximativ 20 de observații de drone în zona RAF Lakenheath, RAF Mildenhall și RAF Feltwell.

Logurile menționau „10-15 drone … potențial în spațiul aerian al bazei” și au raportat că aeronavele au fost temporar imobilizate după intersectarea traseelor de zbor.

Un martor care folosea ochelari de vedere nocturnă a observat „cinci sau șase drone” lângă autostrada A1065, în timp ce alt martor a descris „lucruri mari staționare – tic-tac – nu sunt păsări.”

Un oficial militar britanic care a vizionat întreaga înregistrare video în infraroșu de 30 de minute a declarat că imaginile arată „drone imitând mișcările elicopterului” și executând o manevră „spiralată” imposibilă pentru un F-15.

„În video de 30 de minute cu audio de la pilot, nimeni nu menționează F-15. Vorbesc doar despre drone … practic îi forțează să părăsească zona”, a spus sursa.

În ciuda multiplelor observații, Airprox Board din Marea Britanie, care investighează aproape coliziunile, a concluzionat că echipajul a confundat luminile unui F-15 al Forțelor Aeriene SUA care opera în apropiere.

Datele radar au indicat că elicopterul și jetul au fost la aproximativ 1.700 de picioare distanță, fără alte ecouri radar.

Detectivul pensionar Mike Morgan și meteorologul Stuart Onyeche au exprimat frustrarea față de lipsa de transparență și au subliniat că echipajul elicopterului și F-15-ul ar fi putut reacționa la sisteme autonome în zonă.

„Este de necontestat că un F-15 era în zonă … întrebarea fără răspuns este ce misiune avea avionul de vânătoare sau ce căuta”, a spus Onyeche.

Nick Pope a avertizat că incidentele recurente, combinate cu transparența limitată a autorităților, indică un deficit în gestionarea activității aeriene neidentificate.

„Fără o raportare și coordonare mai bună, riscul pentru siguranța zborului va continua să crească”, a adăugat el.

Conform Daily Mail, cazul Lakenheath a avut loc în contextul unor săptămâni cu rapoarte similare despre incursiuni de drone în apropierea bazelor militare din New Jersey, zona nord-est a SUA și în străinătate.

Un raport comun FBI/DOD/NASA a indicat că sistemele de detecție și bruiaj au „eșuat” în stoparea dronelor avansate, inclusiv un roi major peste Langley Air Force Base în decembrie 2023, ținut inițial secret până în martie 2024.