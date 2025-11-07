Alertă într-o bază militară din SUA. Un pachet suspect a dus la spitalizarea mai multor persoane

La o bază militară din Statele Unite ale Americii a fost înregistrat un incident în care mai multe persoane s-au simţit rău după primirea unui pachet suspect, potrivit Reuters.

Conform relatărilor, evenimentul a avut loc joi la Joint Base Andrews, aflată în apropiere de Washington D.C., în Maryland.

Subiectul este în curs de investigare de către autorităţile militare americane.

Potrivit declaraţiei bazei Joint Base Andrews, o clădire de pe amplasament a fost evacuată după ce o persoană „a deschis un pachet suspect”.

În plus, spaţiul adiacent a fost delimitat cu o cordonare de securitate şi un al doilea corp de clădire conectat a fost, de asemenea, evacuat.

„Ca măsură de precauţie, clădirea şi clădirea conectată au fost evacuate, iar în jurul zonei a fost stabilit un perimetru”, se arată în comunicat.

Echipajele de intervenţie ale bazei au fost mobilizate rapid.

„Primele echipe de intervenţie de la Joint Base Andrews au fost trimise la faţa locului, au stabilit că nu există ameninţări imediate, iar scena a fost predată către Office of Special Investigations. O anchetă este în curs”, este menţionat în acelaşi comunicat.

Mai multe persoane au fost transportate la centrul medical de pe bază, Malcolm Grove Medical Center, pentru evaluare medicală.

Conform surselor, pachetul conţinea o pulbere albă de origine necunoscută.

Echipele HAZMAT (materiale periculoase) au efectuat un test de teren iniţial care nu a detectat prezenţa unor substanţe periculoase.

Totuşi, investigaţia continuă pentru clarificarea naturii exacta a conţinutului pachetului şi impactului asupra persoanelor implicate.

Joint Base Andrews, bază militară majoră în zona Washington, D.C., este utilizată frecvent pentru diverse misiuni şi are infrastructuri importante de securitate. Incidentele de acest tip implică protocoale stricte de evacuare, evaluare chimică şi anchetă de securitate.

În acest caz, după evacuare şi intervenţie iniţială, responsabilitatea a fost transferată către biroul de investigaţii speciale al bazei. Nu au fost furnizate detalii suplimentare privind persoanele afectate (număr exact, severitatea stării), iar autorităţile americane, inclusiv United States Department of Defense, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.