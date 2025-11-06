Un cuplu a jefuit o bancă la prima întâlnire. O experiență de coșmar

Un cuplu a jefuit o bancă la prima întâlnire. O simplă întâlnire printr-o aplicație de dating s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din Massachusetts, care s-a trezit fără voia sa implicată într-un jaf de bancă. Povestea, care pare desprinsă dintr-un film, a atras atenția autorităților și a publicului deopotrivă.

Femeia, al cărei nume nu a fost făcut public, l-a luat pe Christopher Castillo de la casa părinților săi din Chepachet, Rhode Island. Ea se vedea cu bărbatul pe care îl cunoscuse pe o aplicație de dating pentru prima oară și nu avea niciun motiv să suspecteze ceva. În timpul călătoriei de aproximativ 30 de minute către North Attleboro, Massachusetts, Castillo a băut vin pe locul pasagerului.

Potrivit declarațiilor femeii, când au ajuns în apropierea unei bănci, Castillo i-a cerut să oprească. A coborât pentru câteva minute, apoi s-a întors cu o armă, o pălărie și o pereche de ochelari de soare, ținând în mână 1.000 de dolari. „F**king go”, i-a spus femeii, iar aceasta, panicată, a pornit mașina.

În interiorul băncii Bristol County Savings, Castillo a amenințat casiera cu arma și a cerut cei 1.000 de dolari. În momentul jafului, el a spus că „are mare nevoie” de bani. După ce a primit banii, s-a întors la mașina femeii și a ordonat din nou să plece.

Femeia a condus inițial, dar, la vederea sirenelor poliției, a oprit imediat și a părăsit mașina. Castillo a rămas în vehicul și s-a opus violent arestării. Polițiștii au declarat că a scuipat și a încercat să îi convingă că arma nu era încărcată. În urma percheziției, agenții au descoperit o armă deținută de tatăl vitreg al lui Castillo, pălăria și ochelarii folosiți la jaf, precum și cei 1.000 de dolari furați.

Procesul lui Castillo s-a încheiat cu recunoașterea vinovăției pentru jaf armat și agresiune asupra polițiștilor. Acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru jaf și la doi ani suplimentari pentru comportament violent în timpul arestării, conform Biroului Procurorului Districtual din Bristol County.

Femeia nu a fost acuzată, iar experiența ei a devenit cunoscută drept „cea mai proastă întâlnire din viața ei”. Povestea a oferit, însă, un exemplu clar despre riscurile neașteptate ale întâlnirilor prin aplicații și despre cât de rapid se poate transforma o situație banală într-o aventură periculoasă.

Specialiștii în siguranța publică recomandă precauție atunci când cineva se întâlnește pentru prima dată cu persoane necunoscute. În plus, acest caz evidențiază importanța reacțiilor rapide în fața situațiilor periculoase. În timp ce femeia a reușit să evite o implicare penală, experiența a fost una traumatizantă și educativă pentru mulți.

Chiar dacă incidentul s-a încheiat cu condamnarea lui Castillo, povestea rămâne un avertisment pentru utilizatorii aplicațiilor de dating: nu toate întâlnirile sunt ceea ce par, iar uneori primele impresii pot fi extrem de înșelătoare.