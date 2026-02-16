Angelina Jolie rupe legătura cu America. Ce țară o atrage de peste două decenii

Angelina Jolie a anunțat că intenționează să părăsească Statele Unite în luna iulie, dezvăluind că își dorește de multă vreme această schimbare. Actrița cunoscută pentru rolul din „Mr. & Mrs. Smith” a explicat că a ales să amâne mutarea până în momentul în care fiii săi vor împlini 18 ani, informează Fox News.

Angelina Jolie a ales să își amâne plecarea din Statele Unite până când gemenii săi, Vivienne și Knox, vor deveni majori. Cei doi, cei mai mici dintre cei șase copii ai actriței, împlinesc 18 ani pe 12 iulie, moment care îi va permite vedetei să facă pasul mult dorit către o viață în afara Americii.

Cunoscută și pentru rolul din „Eternals”, actrița nu și-ar fi dorit niciodată, potrivit unor surse apropiate, să locuiască permanent în Los Angeles. Totuși, înțelegerea privind custodia copiilor cu fostul partener,Brad Pitt, a obligat-o să rămână în oraș până acum.

Surse citate anterior au afirmat că Jolie analizează deja mai multe destinații din străinătate și că așteaptă cu nerăbdare momentul în care va putea părăsi Los Angelesul. Apropiații spun că mutarea reprezintă pentru ea o eliberare și o șansă la un nou început.

Actrița a explicat că prioritatea absolută rămân copiii săi. Ea a subliniat că, atunci când ai o familie numeroasă, nevoia de intimitate, liniște și siguranță devine cea mai importantă. Deși are o casă în care își crește copiii, Jolie a sugerat că nu a regăsit sentimentul de umanitate și echilibru pe care l-a descoperit în alte colțuri ale lumii.

„Când ai o familie numeroasă, îți dorești intimitate, pace și siguranță. Am o casă acum în care să-mi cresc copiii, dar uneori acea umanitate pe care am găsit-o în altă parte a lumii nu este cea cu care am crescut aici”, explicat vedeta.

Angelina Jolie a anunțat că urmează să petreacă o perioadă îndelungată în Cambodgia, țară care ocupă un loc aparte în viața sa personală. Actrița a mărturisit că își dorește să fie aproape de membrii familiei sale, oriunde s-ar afla aceștia în lume, dar că o parte importantă din timpul său va fi dedicată acestei țări.

Legătura ei cu Cambodgia datează de peste două decenii. În 2002, laureata premiului Oscar pentru rolul din „Girl, Interrupted” l-a adoptat pe primul său fiu, Maddox, dintr-un orfelinat cambodgian, un moment care i-a schimbat radical perspectiva asupra vieții.

Într-un interviu acordat publicației Vogue India, Jolie a explicat că experiența trăită acolo a reprezentat un punct de cotitură. Cambodgia a fost locul care a făcut-o să înțeleagă drama refugiaților și a determinat-o să se implice activ în probleme internaționale, alăturându-se agenției ONU pentru refugiați, UNHCR.

„M-a făcut să mă implic în afaceri externe într-un mod în care nu am mai făcut-o niciodată și să mă alătur UNHCR. Mai presus de toate, m-a făcut mamă”, a declarat actrița.

Ea și-a amintit un episod petrecut în 2001, într-un program educațional din Samlout, când, jucându-se pe podea cu un copil, a avut un sentiment puternic și inexplicabil: convingerea că fiul ei se află acolo. La scurt timp după acel moment, l-a întâlnit pe Maddox într-un orfelinat. Deși nu se consideră o persoană superstițioasă, Jolie a descris experiența drept una „clară și profund reală”.

Actorul cunoscut pentru rolul din „Fight Club” i-a adoptat la rândul său pe toți trei. În plus, fostul cuplu are împreună și trei copii biologici: Shiloh, precum și gemenii Vivienne și Knox. Pentru Angelina Jolie, Cambodgia nu este doar o destinație, ci locul care i-a redefinit atât cariera umanitară, cât și viața de familie.

La 50 de ani, Angelina Jolie vorbește despre adopție ca despre o alegere născută din convingeri intime, nu din dorința de a transmite un mesaj public sau de a câștiga capital de imagine. Într-un interviu, actrița mărturisea că încă din copilărie simțea că va adopta, conștientă fiind de existența copiilor rămași fără părinți.

Pentru ea, gestul nu a fost niciodată unul „umanitar” în sensul clasic al cuvântului și nici un sacrificiu. Dimpotrivă, l-a descris ca pe un dar reciproc, o formă de noroc împărtășit: ideea că oamenii se completează unii pe alții dincolo de legăturile biologice.

„Nu este un lucru umanitar, pentru că nu îl văd ca pe un sacrificiu. Este un dar. Suntem cu toții norocoși să ne avem unii pe alții”, a mai declarat Jolie.

Referindu-se la fiica sa, Shiloh, Jolie a făcut o comparație emoționantă. „Mă uit la Shiloh, pentru că, evident, fizic, seamănă cu Brad și cu mine când eram mici și spun: Dacă aceștia ar fi fost frații și surorile noastre, cât de multe am fi știut până la 6 ani, așa că ne-a luat 30-40 de ani să ne dăm seama, Presupun că le ofer copilăria pe care mi-am dorit dintotdeauna să o am”, a explicat actrița.

Dincolo de viața de familie, Jolie și-a exprimat în repetate rânduri pozițiile ferme privind scena politică americană. În interviul pentru Variety, actrița a declarat că, deși își iubește țara, simte că nu o mai recunoaște în forma actuală.

„Îmi iubesc țara, dar în acest moment nu o recunosc”, a spus Jolie.

Având o viață construită la nivel internațional, cu o familie și un cerc de prieteni răspândite pe mai multe continente, ea spune că privește lumea prin prisma unității și a egalității. Orice formă de limitare a libertăților personale sau de separare a oamenilor pe criterii restrictive i se pare un semnal de alarmă.

În același context, Jolie a subliniat gravitatea momentului istoric pe care îl traversăm, atrăgând atenția asupra responsabilității discursului public. În opinia ei, trăim vremuri dificile, iar superficialitatea poate avea consecințe serioase.

Criticile sale la adresa politicilor americane nu sunt noi. Într-un editorial publicat în The New York Times, actrița s-a pronunțat împotriva interdicției de imigrare impuse de administrația condusă de Donald Trump. Deși a precizat că își dorește o Americă sigură, a avertizat că astfel de măsuri „riscă să producă mai mult rău decât bine”, stigmatizând cetățenii unor țări întregi, inclusiv copii, pe criterii geografice sau religioase.