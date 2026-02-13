Detalii neștiute despre cuplul Angelina Jolie-Billy Bob Thornton: Știam că a băut sângele ei

Michelle Randolph, una dintre vedetele serialului „Landman”, a povestit că înainte de a filma alături de Billy Bob Thornton avea în minte o întrebare foarte clară legată de trecutul actorului. Actrița de 28 de ani a mărturisit, cu umor, că în perioada pregătirilor pentru producția creată de Taylor Sheridan nu i-a ieșit din minte un episod celebru din viața personală a colegului său de platou, scrie Fox News.

Invitată la „The Drew Barrymore Show”, Randolph a rememorat momentul în care se gândea la colaborarea cu Thornton, cunoscut pentru roluri marcante, dar și pentru relația sa intens mediatizată cu Angelina Jolie.

„Majoritatea scenelor mele sunt cu el și mă gândeam: Doamne, adică tot ce știu este că a băut sângele Angelinei Jolie sau ceva de genul”, și-a amintit Randolph. „Despre care, între timp, chiar l-am întrebat.”

Potrivit actriței, reacția lui Billy Bob Thornton nu a fost deloc una incomodă. Dimpotrivă, ea a spus că actorul a tratat situația cu naturalețe.

„El este pur și simplu… relaxat”, a explicat ea. „Dacă relaxarea ar fi o persoană, acela ar fi el.”

Randolph a subliniat că tocmai această atitudine îl face atât de apreciat ca actor. „De asta este atât de bun în ceea ce face”, a continuat ea. „Te-ai aștepta ca cineva cu CV-ul lui să fie intimidant, dar, în schimb, este un actor extraordinar pentru că scoate sinceritatea din tine și te face să te simți în largul tău într-o scenă și în viață.”

Actrița a mai adăugat că stilul său energic este temperat de prezența lui Thornton: „Eu tind să vorbesc mult și să mă mișc repede, iar el mă face să vreau pur și simplu să mă liniștesc.”

Thornton a revenit recent asupra zvonului potrivit căruia ar fi băut sângele Angelina Jolie în perioada căsniciei lor, într-un interviu pentru revista Rolling Stone.

„Fiecare aveam câte un mic medalion, literalmente cu o picătură de sânge în el”, a spus Thornton. „Era o idee romantică, mică, și atât. Dar, până la final, ajungem să fim vampiri. Trăim într-un subsol, bem sângele unul altuia și alte lucruri de genul acesta.”

Cei doi s-au cunoscut în 1999, în timpul filmărilor pentru Pushing Tin. La acel moment, ambii erau implicați în alte relații, însă au început o poveste de dragoste intensă și s-au căsătorit la Las Vegas până în anul 2000. Thornton, cunoscut și pentru rolul din Sling Blade, a descris ulterior despărțirea de Jolie drept una „civilizată”.

„A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea”, a declarat Thornton pentru Rolling Stone. „Eu și ea suntem în continuare foarte, foarte apropiați ca prieteni. Și a fost despărțirea care, până la urmă, a fost una cu adevărat civilizată. Pur și simplu ne-am separat pentru că stilurile noastre de viață erau atât de diferite.”

În prezent, actorul joacă rolul principal în serialul „Landman”, creat de Taylor Sheridan, inspirat din podcastul „Boomtown”. Producția urmărește explozia industriei petroliere din Bazinul Permian, în vestul Texasului, la începutul anilor 2010. Personajul lui Thornton, Tommy Norris, este un „landman”, adică un manager de criză care lucrează pentru compania petrolieră M-Tex. Din distribuție mai fac parte Demi Moore, Jon Hamm, Ali Larter și Jacob Lofland.