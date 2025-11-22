Monden

Fiica lui Bruce Willis a dezvăluit noi detalii despre starea actorului

Comentează știrea
Fiica lui Bruce Willis a dezvăluit noi detalii despre starea actorului Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Rumer Willis, în vârstă de 37 de ani, a spus că tatăl ei, Bruce Willis, care are 70 de ani, nu o mai recunoaște întotdeauna în timpul vizitelor, din cauza evoluției demenței frontotemporale. „Sunt atât de recunoscătoare că atunci când îl îmbrățișez, chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”, a spus aceasta, într-un videoclip publicat pe Instagram.

Bruce Willis s-a retras în urmă cu trei ani

Starul din „Greu de ucis”, a cărui avere este estimată la 250 de milioane de dolari, s-a retras definitiv din actorie în 2022, pe măsură ce starea de sănătate i s-a deteriorat. De atunci, locuiește într-o locuință separată de familie, unde primește îngrijire permanentă din partea unei echipe specializate.

„Sunt atât de recunoscătoare că atunci când îl îmbrățișez, chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea și eu o simt pe a lui. Încă văd o parte din el acolo, iar asta înseamnă enorm pentru mine”, a spus aceasta, în videoclip.

Familia lui Bruce Willis, în contact constant cu publicul

Bruce Willis are trei fiice — Rumer, Tallulah, 31 de ani, și Scout, 34 de ani — din căsnicia cu Demi Moore, în vârstă de 63 de ani, încheiat în 2000, după 13 ani.

Trei suspecți, plasați în arest la Chișinău în dosarul camionului cu muniții de la Albița. Șoferul, arestat în România
Trei suspecți, plasați în arest la Chișinău în dosarul camionului cu muniții de la Albița. Șoferul, arestat în România
„Boogeyman” îl face pe Ghenie unul dintre cei mai scumpi pictori europeni
„Boogeyman” îl face pe Ghenie unul dintre cei mai scumpi pictori europeni

Actorul mai are două fiice, Mabel, 13 ani, și Evelyn, 11 ani, din căsnicia cu Emma Heming Willis, în vârstă de 47 de ani, cu care s-a căsătorit în 2009.

Emma și Bruce Willis.

Emma și Bruce Willis. sursa: Instagram Emma Willis

De la retragerea lui din spațiul public, Rumer, surorile ei, Demi Moore și Emma Heming au transmis periodic informații despre starea actorului.

Dificultățile întâmpinate de Emma Heming Willis

Emma Heming Willis a vorbit recent despre dificultățile cu care se confruntă în gestionarea bolii soțului ei și a spus pentru revista PEOPLE că una dintre cele mai grele decizii a fost mutarea acestuia într-o locuință separată, special adaptată nevoilor sale.

„A fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau”, a explicat Emma, menționând că afecțiunea lui Bruce necesită „un mediu calm și liniștit”. Locuința, descrisă drept „a doua casă” a familiei, este o construcție pe un singur nivel, proiectată să îi ofere actorului siguranță și confort.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:15 - Fiica lui Bruce Willis a dezvăluit noi detalii despre starea actorului
21:08 - Naționala de rugby a României, eșec în amicalul cu Uruguay, scor 21-31
20:56 - Trei suspecți, plasați în arest la Chișinău în dosarul camionului cu muniții de la Albița. Șoferul, arestat în România
20:49 - Italia își îmbunătățește ratingul de credit, iar stabilitatea politică este confirmată
20:41 - „Boogeyman” îl face pe Ghenie unul dintre cei mai scumpi pictori europeni
20:35 - Netflix a lansat trailerul sezonului 5 „Emily în Paris”

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale