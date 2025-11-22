Fiica lui Bruce Willis a dezvăluit noi detalii despre starea actorului

Rumer Willis, în vârstă de 37 de ani, a spus că tatăl ei, Bruce Willis, care are 70 de ani, nu o mai recunoaște întotdeauna în timpul vizitelor, din cauza evoluției demenței frontotemporale. „Sunt atât de recunoscătoare că atunci când îl îmbrățișez, chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”, a spus aceasta, într-un videoclip publicat pe Instagram.

Starul din „Greu de ucis”, a cărui avere este estimată la 250 de milioane de dolari, s-a retras definitiv din actorie în 2022, pe măsură ce starea de sănătate i s-a deteriorat. De atunci, locuiește într-o locuință separată de familie, unde primește îngrijire permanentă din partea unei echipe specializate.

Bruce Willis are trei fiice — Rumer, Tallulah, 31 de ani, și Scout, 34 de ani — din căsnicia cu Demi Moore, în vârstă de 63 de ani, încheiat în 2000, după 13 ani.

Actorul mai are două fiice, Mabel, 13 ani, și Evelyn, 11 ani, din căsnicia cu Emma Heming Willis, în vârstă de 47 de ani, cu care s-a căsătorit în 2009.

De la retragerea lui din spațiul public, Rumer, surorile ei, Demi Moore și Emma Heming au transmis periodic informații despre starea actorului.

Emma Heming Willis a vorbit recent despre dificultățile cu care se confruntă în gestionarea bolii soțului ei și a spus pentru revista PEOPLE că una dintre cele mai grele decizii a fost mutarea acestuia într-o locuință separată, special adaptată nevoilor sale.

„A fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau”, a explicat Emma, menționând că afecțiunea lui Bruce necesită „un mediu calm și liniștit”. Locuința, descrisă drept „a doua casă” a familiei, este o construcție pe un singur nivel, proiectată să îi ofere actorului siguranță și confort.