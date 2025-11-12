Politica

Șefa Vămii București, zeci de mii de euro ascunși în declarațiile de avere

Comentează știrea
Șefa Vămii București, zeci de mii de euro ascunși în declarațiile de avereSursa foto: AVR
Din cuprinsul articolului

Elena Spătaru, recent numită la conducerea Vămii București, se află în centrul unei controverse legate de declarațiile sale de avere, provocate de o serie de tranzacții suspecte cu Tudor Cionca despre care există informații că ar fi fratele ei, potrivit newsonline.ro.

Noua șefă a Vămii București, controverse în declarațiile de avere

În documentele oficiale depuse de Elena Spătaru apar mai multe legături financiare cu Tudor Cionca, despre care există informații că ar fi fratele ei. Relația de rudenie este confirmată și de declarația de avere din 2011, în care Spătaru menționa că a moștenit un apartament în județul Mehedinți împreună cu acesta.

În cea mai recentă declarație de avere, completată în noiembrie 2022, Elena Spătaru a consemnat vânzarea către Tudor Cionca a unui apartament situat în Voluntari. Tranzacția a avut loc la data de 4 august 2022, iar valoarea declarată a fost de 48.640 de euro.

Împrumuturi și tranzacții consemnate în declarațiile de avere

În declarația de avere din 13 iunie 2024, Elena Spătaru menționează un împrumut acordat lui Tudor Cionca în valoare de 48.640 de euro, fără a preciza data la care a fost realizată tranzacția. În documentul depus pe 30 mai 2023, Tudor Cionca a declarst că în anul 2022 a făcut un împrumut de aceeași valoare de la soțul Elenei Spătaru, cu termen de restituire în 2035.

Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“
Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“
Vamă

Vamă. Sursă foto: Facebook

Potrivit informațiilor obținute de newsonline.ro, momentul în care Tudor Cionca a achiziționat apartamentul din Voluntari de la Elena Spătaru este apropiat de cel în care acesta a trecut de la compania Winedepot la Autoritatea Vamală. În prezent, Tudor Cionca lucrează ca inspector vamal la Otopeni, iar Elena Spătaru a ocupat anterior funcția de șef adjunct la același birou vamal.

Legături profesionale și conexiuni în jurul grupului de interese Murfatlar

Winedepot este una dintre companiile considerate reprezentative pentru grupul de interese Murfatlar, condus de Vasile Ciaușu și Cătălin Bucura, ale cărui activități au avut de-a lungul timpului legături cu Autoritatea Vamală. Potrivit informațiilor newsonline.ro, domeniul de activitate al grupului intersectează atât atribuțiile actuale, cât și pe cele anterioare ale Elenei Spătaru.

Publicația a relatat încă din 2023 că grupul Murfatlar controlează mai multe firme cu datorii semnificative la bugetul de stat, precum Retail Plus Services și Rotact Bev. În același cerc relațional al Elenei Spătaru se află și vameșul Vasile „Sică” Neagu, cunoscut ca apropiat al lui Ciaușu și Bucura, care încearcă în prezent să revină într-o funcție de conducere în cadrul Vămii după retragerea avizului ORNISS.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:00 - Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
14:54 - Șeful Poliției face dezvăluiri despre moartea Andreei Cuciuc. Ce substanțe au fost găsite în sângele fete
14:45 - Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
14:32 - Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“
14:25 - MApN, clarificări privind mesajul lansat de șeful Armatei. De ce i-a îndemnat pe români să își facă provizii pentru ...
14:14 - România între aplauze diplomatice și vulnerabilități strategice: vizita lui Mark Rutte și realitatea industriei de ap...

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale