Monden

Cristina și Andrei de la Insula Iubirii, 12 ani de relație. Cuplul s-a căsătorit în timpul unei emisiuni

Comentează știrea
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii, 12 ani de relație. Cuplul s-a căsătorit în timpul unei emisiuniSursă foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Cristina și Andrei Rotaru, cuplul care a participat la sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1 pentru a-și testa căsnicia, au sărbătorit 12 ani de relație cu o postare pe Instagram. Cei doi s-au cunoscut acum 12 ani în emisiunea „Mireasă pentru fiul meu” și s-au căsătorit în emisiune, trecând împreună prin numeroase provocări. După 10 ani de căsnicie, au decis să participe la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația, care nu mai funcționa.

Cristina și Andrei Rotaru și-au testat căsnicia la „Insula Iubirii” sezonul 8

Cristina și Andrei au intrat în emisiune după 10 ani de căsnicie, mărturisind că relația lor intrase într-o rutină și că se comportau mai mult ca doi prieteni. Ei au spus că simțeau că flacăra pasiunii s-a stins, iar legătura dintre cei doi se răcise.

Pe parcursul competiției, Andrei a ales să formeze un cuplu cu ispita Diandra și a decis să plece cu ea acasă, deși a fost refuzat de ispită. Cristina, cu inima frântă din cauza suferinței provocate de Andrei, a încercat să-și găsească alinarea în brațele ispitei Eric.

Cei doi s-au căsătorit în timpul unei emisiuni

După ce s-au întors în România, Andrei și Cristina au decis să divorțeze, însă legătura dintre ei nu s-a rupt complet. Chiar dacă au fost despărțiți mai multe luni, cei doi au ajuns să se împace, fără a-și mai uni destinele.

Bani blocați pentru Nicușor Dan. AEP nu-i rambursează peste 930.000 de lei
Bani blocați pentru Nicușor Dan. AEP nu-i rambursează peste 930.000 de lei
Operațiunea „Midway Blitz” în Chicago. Trump anunță rezultatele contra infracționalității
Operațiunea „Midway Blitz” în Chicago. Trump anunță rezultatele contra infracționalității
Cristina și Andrei, Insula Iubirii

Sursă foto: Insula Iubirii Facebook

Andrei și Cristina s-au cunoscut acum 12 ani în timpul emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”,  unde au decis să facă pasul cel mare și s-au căsătorit în timpul show-ului. Relația lor a fost marcată de provocări încă de la început, iar experiența de la „Insula Iubirii” a venit după un deceniu de căsnicie, când relația dintre cei doi nu mai funcționa.

Cristina și Andrei sărbătoresc 12 ani de când sunt împreună

Andrei a marcat aniversarea a 12 ani de relație cu o postare pe Instagram, în care a amintit de momentele lor din emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, de la primul sărut până la logodnă și nuntă. Cristina a comentat la postarea acestuia, evocând emoțiile care i-au însoțit pe parcursul relației.

„Woa… fiecare clipă cu tine, primul sarut și toate cele ce au urmat, au fost un carosel de emoții, care ne-au adus astăzi aici ”, a comentat Cristina la postarea partenerului său.

Cei doi au depășit numeroase obstacole și dificultăți, reușind să își mențină o relație sănătoasă și echilibrată. Postarea lor a atras rapid atenția fanilor, care i-au felicitat pentru aniversarea celor 12 ani împreună.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:13 - Licențierea unui cazino online în România – un proces complex, dar garanția siguranței tale
11:01 - Bani blocați pentru Nicușor Dan. AEP nu-i rambursează peste 930.000 de lei
10:51 - Operațiunea „Midway Blitz” în Chicago. Trump anunță rezultatele contra infracționalității
10:39 - Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Ar fi vizate persoane de la Direcția Tehnică
10:32 - Nadia Comăneci împlinește 64 de ani. România va celebra în 2026 50 de ani de la JO Montreal
10:23 - Atac sinucigaș în Islamabad: 12 morți și 27 răniți în fața unui tribunal

HAI România!

Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă

Proiecte speciale