Cristina și Andrei de la Insula Iubirii, 12 ani de relație. Cuplul s-a căsătorit în timpul unei emisiuni

Cristina și Andrei Rotaru, cuplul care a participat la sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1 pentru a-și testa căsnicia, au sărbătorit 12 ani de relație cu o postare pe Instagram. Cei doi s-au cunoscut acum 12 ani în emisiunea „Mireasă pentru fiul meu” și s-au căsătorit în emisiune, trecând împreună prin numeroase provocări. După 10 ani de căsnicie, au decis să participe la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația, care nu mai funcționa.

Cristina și Andrei au intrat în emisiune după 10 ani de căsnicie, mărturisind că relația lor intrase într-o rutină și că se comportau mai mult ca doi prieteni. Ei au spus că simțeau că flacăra pasiunii s-a stins, iar legătura dintre cei doi se răcise.

Pe parcursul competiției, Andrei a ales să formeze un cuplu cu ispita Diandra și a decis să plece cu ea acasă, deși a fost refuzat de ispită. Cristina, cu inima frântă din cauza suferinței provocate de Andrei, a încercat să-și găsească alinarea în brațele ispitei Eric.

După ce s-au întors în România, Andrei și Cristina au decis să divorțeze, însă legătura dintre ei nu s-a rupt complet. Chiar dacă au fost despărțiți mai multe luni, cei doi au ajuns să se împace, fără a-și mai uni destinele.

Andrei și Cristina s-au cunoscut acum 12 ani în timpul emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”, unde au decis să facă pasul cel mare și s-au căsătorit în timpul show-ului. Relația lor a fost marcată de provocări încă de la început, iar experiența de la „Insula Iubirii” a venit după un deceniu de căsnicie, când relația dintre cei doi nu mai funcționa.

Andrei a marcat aniversarea a 12 ani de relație cu o postare pe Instagram, în care a amintit de momentele lor din emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, de la primul sărut până la logodnă și nuntă. Cristina a comentat la postarea acestuia, evocând emoțiile care i-au însoțit pe parcursul relației.

„Woa… fiecare clipă cu tine, primul sarut și toate cele ce au urmat, au fost un carosel de emoții, care ne-au adus astăzi aici ”, a comentat Cristina la postarea partenerului său.

Cei doi au depășit numeroase obstacole și dificultăți, reușind să își mențină o relație sănătoasă și echilibrată. Postarea lor a atras rapid atenția fanilor, care i-au felicitat pentru aniversarea celor 12 ani împreună.