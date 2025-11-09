Războiul de la Insula iubirii s-a mutat pe holurile instanțelor. Se anunță dezvăluiri picante

Tensiunile apărute după încheierea sezonului „Insula Iubirii” continuă și în realitate. Maria Avram, fosta concurentă a emisiunii, se află în mijlocul unui conflict juridic cu ispita Oana Monea. Cele două au ajuns în instanță după ce Oana a acuzat-o pe Maria de denigrare și a cerut daune morale în valoare de 30.000 de euro.

Procesul încă nu s-a finalizat, iar fiecare dintre cele două femei susține propria versiune. Povestea care a început în Thailanda, la filmările show-ului, a continuat în România cu replici, acuzații, declarații media și, în final, o acțiune juridică.

În sezonul în care au participat, Marius Avram a avut o relație cu ispita Oana Monea. La finalul filmărilor, cei doi au părăsit emisiunea împreună, iar Oana a declarat că era îndrăgostită. Relația nu a supraviețuit însă după revenirea acasă. Marius s-a întors la soția sa, Maria Avram, iar ruptura dintre cei doi a declanșat o serie de reproșuri și discuții.

După finalul show-ului, cele două femei au continuat să interacționeze în mediul online. Oana susține că a fost jignită, că imaginea ei ar fi fost afectată și că are dreptul să ceară despăgubiri morale. De cealaltă parte, Maria afirmă că nu a primit încă documentele oficiale ale procesului și că este pregătită să își prezinte propriile dovezi.

Într-o declarație pentru Cancan.ro, Maria Avram a transmis că nu are până în prezent documentele complete. Fosta concurentă spune că știe doar că există o înștiințare, dar nu a primit citarea sau alte acte oficiale din partea instanței.

Citatul redactat este cel exact din sursa folosită: „Nu am primit în continuare nimic legat de proces, doar o înștiințare. Nimic altceva! Aștept și eu. Când voi avea ceva, voi ieși și voi arăta și eu mesajele de jignire. În rest, nu, nu am mai vorbit nimic cu ea de atunci. Ea a fost invitată la emisiune și a zis că a văzut niște mesaje din partea mea, pe care le-am șters. Vreau să lămuresc: Marius apăsase și trimisese un mesaj vocal scurt, apoi l-a șters imediat, deci nu avea ea ce mesaje să vadă”.

Maria Avram mai susține că, atunci când va avea în față un document oficial, își va prezenta versiunea completă. Ea afirmă că nu se teme de proces și că este dispusă să aducă dovezi dacă va fi nevoie.

Ispita Oana Monea susține că procesul este real, iar demersul în instanță nu este o exagerare sau o încercare de promovare. Aceasta afirmă că își dorește o soluționare legală, deoarece, în opinia sa, o persoană publică nu poate publica orice, fără consecințe.

Declarația exactă este următoarea: „Așteptăm, aștept de la avocata mea vești. Totul este cât se poate de real, nu este nimic inventat, așa cum a declarat cine a declarat. Vedem ce se va întâmpla pentru că nu cred că putem să vorbim orice despre oricine fără să existe consecințe”.

Daunele cerute sunt în valoare de 30.000 de euro. Procesul se desfășoară într-un context mediatic puternic, deoarece „Insula Iubirii” este unul dintre cele mai vizionate formate TV din România. Relațiile care se formează sau se destramă în timpul filmărilor au avut, în multe sezoane, urmări și după încheierea show-ului.

În timpul scandalului, Maria Avram și-a rezolvat și o problemă medicală veche. Ea a povestit că suferea de o deviație de sept și că, după mai multe amânări, a decis să se opereze într-o clinică din Turcia.

Maria a explicat că inițial operația trebuia să aibă loc în luna mai, dar a fost amânată: „Aveam o problemă de respirație, o deviație de sept. Mă tot uitam de doctori de 3 ani. Operația era inițial programată în luna mai, dar, din cauza… incidentelor din viața mea, a fost amânată pentru septembrie”.

Ea a spus și că Marius a însoțit-o și i-a oferit sprijin moral. Operația a inclus și o componentă estetică. Conform declarațiilor, recuperarea a decurs rapid.

„După operație, am fost energică. După doar două ore, mă plimbam prin spital, Marius dormea, el era cel care se odihnea după operație. M-am dus, am fumat și am dat nas în nas cu domnul doctor. M-a certat, pentru că nu aveam voie. M-am simțit ok, am mâncat, nu am avut stări rele. M-a deranjat puțin doar că nu am putut să respir în prima zi. După, nimic altceva”, a povestit Maria Avram.