Un concurent de la Insula Iubirii, păcălit în afaceri. A pierdut bani grei

Claudiu Borca, fostul concurent de la emisiunea Insula Iubirii, trece printr-o perioadă dificilă în viața sa personală și profesională. Recent, el a povestit că a fost înșelat într-o afacere și că pierderea de bani a fost una semnificativă, în ciuda avertismentelor primite de la soția lui, Isabel Martinez Villa.

Claudiu și Isabel s-au făcut cunoscuți publicului larg după participarea la emisiunea Insula Iubirii. Cei doi au fost primul cuplu care a părăsit show-ul, însă relația lor a ieșit întărită din testul provocat de reality-show. Înainte de a părăsi Thailanda, Claudiu a cerut-o în căsătorie pe Isabel, consolidând astfel o poveste de dragoste de aproape două decenii.

Claudiu a povestit cum a fost înșelat de un partener de afaceri. „Claudiu, vin să te iau de la aeroport. Dă-mi 2.000 de euro. Nu întrebam pentru ce. Îi dădeam. La două zile, mai dă-mi nu știu cât. Păi stai, ce ai făcut cu banii? A... Nu erau răspunsuri”, a relatat fostul concurent.

În cele din urmă, Claudiu și-a dat seama că a fost păcălit. „Sunt bandit, dar m-am prins târziu. Dacă mă prindeam eu mai devreme, era bine”, a mai adăugat el.

Fostul concurent a spus că soția lui a simțit pericolul încă de la început, dar că el n-a ascultat-o.

„Isabel ce să zică... Ea m-a atenționat. Intuiția asta feminină... Ea este, că d-aia o iubesc eu atât de mult pe ea, că nu e doar că avem atâția ani împreună. Ne și completăm într-un anumit fel. E foarte inteligentă Isabel. Ea l-a mirosit prima”, a spus Claudiu.

Relația dintre Claudiu și Isabel rezistă de aproape două decenii, iar cuplul a traversat împreună momente de bucurie și provocări. Decizia lor de a participa la Insula Iubirii a fost menită să le testeze legătura, însă niciunul dintre ei nu a cedat tentațiilor programului.

Cererea în căsătorie a venit ca un gest simbolic, pentru a celebra dragostea lor îndelungată. Soția lui Claudiu, Isabel, a povestit că nu se aștepta ca acesta să o ceară în căsătorie.