Un concurent de la Insula Iubirii, păcălit în afaceri. A pierdut bani grei
- Emma Cristescu
- 10 noiembrie 2025, 20:48
Claudiu Borca, fostul concurent de la emisiunea Insula Iubirii, trece printr-o perioadă dificilă în viața sa personală și profesională. Recent, el a povestit că a fost înșelat într-o afacere și că pierderea de bani a fost una semnificativă, în ciuda avertismentelor primite de la soția lui, Isabel Martinez Villa.
Claudiu de la Insula Iubirii a fost păcălit
Claudiu și Isabel s-au făcut cunoscuți publicului larg după participarea la emisiunea Insula Iubirii. Cei doi au fost primul cuplu care a părăsit show-ul, însă relația lor a ieșit întărită din testul provocat de reality-show. Înainte de a părăsi Thailanda, Claudiu a cerut-o în căsătorie pe Isabel, consolidând astfel o poveste de dragoste de aproape două decenii.
Claudiu a povestit cum a fost înșelat de un partener de afaceri. „Claudiu, vin să te iau de la aeroport. Dă-mi 2.000 de euro. Nu întrebam pentru ce. Îi dădeam. La două zile, mai dă-mi nu știu cât. Păi stai, ce ai făcut cu banii? A... Nu erau răspunsuri”, a relatat fostul concurent.
În cele din urmă, Claudiu și-a dat seama că a fost păcălit. „Sunt bandit, dar m-am prins târziu. Dacă mă prindeam eu mai devreme, era bine”, a mai adăugat el.
Soția lui și-a dat seama
Fostul concurent a spus că soția lui a simțit pericolul încă de la început, dar că el n-a ascultat-o.
„Isabel ce să zică... Ea m-a atenționat. Intuiția asta feminină... Ea este, că d-aia o iubesc eu atât de mult pe ea, că nu e doar că avem atâția ani împreună. Ne și completăm într-un anumit fel. E foarte inteligentă Isabel. Ea l-a mirosit prima”, a spus Claudiu.
Relația dintre Claudiu și Isabel rezistă de aproape două decenii, iar cuplul a traversat împreună momente de bucurie și provocări. Decizia lor de a participa la Insula Iubirii a fost menită să le testeze legătura, însă niciunul dintre ei nu a cedat tentațiilor programului.
A cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii
Cererea în căsătorie a venit ca un gest simbolic, pentru a celebra dragostea lor îndelungată. Soția lui Claudiu, Isabel, a povestit că nu se aștepta ca acesta să o ceară în căsătorie.
„Căsătoria nu este ceva important pentru mine pentru că noi, în Spania, suntem obișnuiți să stăm împreună, să avem copii, dar după atâția ani, văzând cât de mult îl iubesc, cred că asta era ceea ce ne lipsea.
Avem mulți ani împreună. Nu (nr. nu mă așteptam). Noi niciodată nu am vorbit despre căsătorie. Nici nu eram sigură că el va vrea să plece împreună cu mine acasă.”
