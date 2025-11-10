Monden

Un concurent de la Insula Iubirii, păcălit în afaceri. A pierdut bani grei

Comentează știrea
Un concurent de la Insula Iubirii, păcălit în afaceri. A pierdut bani greiBonfire Insula Iubirii/ Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Claudiu Borca, fostul concurent de la emisiunea Insula Iubirii, trece printr-o perioadă dificilă în viața sa personală și profesională. Recent, el a povestit că a fost înșelat într-o afacere și că pierderea de bani a fost una semnificativă, în ciuda avertismentelor primite de la soția lui, Isabel Martinez Villa.

Claudiu de la Insula Iubirii a fost păcălit

Claudiu și Isabel s-au făcut cunoscuți publicului larg după participarea la emisiunea Insula Iubirii. Cei doi au fost primul cuplu care a părăsit show-ul, însă relația lor a ieșit întărită din testul provocat de reality-show. Înainte de a părăsi Thailanda, Claudiu a cerut-o în căsătorie pe Isabel, consolidând astfel o poveste de dragoste de aproape două decenii.

Claudiu Insula Iubirii

Claudiu Insula Iubirii. Sursa foto Captură video

Claudiu a povestit cum a fost înșelat de un partener de afaceri. „Claudiu, vin să te iau de la aeroport. Dă-mi 2.000 de euro. Nu întrebam pentru ce. Îi dădeam. La două zile, mai dă-mi nu știu cât. Păi stai, ce ai făcut cu banii? A... Nu erau răspunsuri”, a relatat fostul concurent.

În cele din urmă, Claudiu și-a dat seama că a fost păcălit. „Sunt bandit, dar m-am prins târziu. Dacă mă prindeam eu mai devreme, era bine”, a mai adăugat el.

Cum este pedepsită violența domestică în România comparativ cu alte țări. Unde se rupe lanțul protecției
Cum este pedepsită violența domestică în România comparativ cu alte țări. Unde se rupe lanțul protecției
Traian Băsescu: Rechinii din industria de apărare vor bloca resursele statului
Traian Băsescu: Rechinii din industria de apărare vor bloca resursele statului
Claudiu și Isabel

Claudiu și Isabel. Sursa foto Captură video

Soția lui și-a dat seama

Fostul concurent a spus că soția lui a simțit pericolul încă de la început, dar că el n-a ascultat-o.

„Isabel ce să zică... Ea m-a atenționat. Intuiția asta feminină... Ea este, că d-aia o iubesc eu atât de mult pe ea, că nu e doar că avem atâția ani împreună. Ne și completăm într-un anumit fel. E foarte inteligentă Isabel. Ea l-a mirosit prima”, a spus Claudiu.

Relația dintre Claudiu și Isabel rezistă de aproape două decenii, iar cuplul a traversat împreună momente de bucurie și provocări. Decizia lor de a participa la Insula Iubirii a fost menită să le testeze legătura, însă niciunul dintre ei nu a cedat tentațiilor programului.

A cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii

Cererea în căsătorie a venit ca un gest simbolic, pentru a celebra dragostea lor îndelungată. Soția lui Claudiu, Isabel, a povestit că nu se aștepta ca acesta să o ceară în căsătorie.

„Căsătoria nu este ceva important pentru mine pentru că noi, în Spania, suntem obișnuiți să stăm împreună, să avem copii, dar după atâția ani, văzând cât de mult îl iubesc, cred că asta era ceea ce ne lipsea.

Avem mulți ani împreună. Nu (nr. nu mă așteptam). Noi niciodată nu am vorbit despre căsătorie. Nici nu eram sigură că el va vrea să plece împreună cu mine acasă.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:18 - Cum este pedepsită violența domestică în România comparativ cu alte țări. Unde se rupe lanțul protecției
22:10 - Tragedie la maratonul Nice–Cannes. Un atlet de 27 de ani a murit înainte de linia de sosire
21:57 - Traian Băsescu: Rechinii din industria de apărare vor bloca resursele statului
21:48 - Bulgaria intră în linie dreaptă pentru euro. Noi schimbări anunțate pentru începutul lui 2026
21:36 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   11 noiembrie 2025. Otto Skorzeny
21:29 - Mircea Abrudean așteaptă decizii clare în coaliție după invitația la dialog lansată de Nicușor Dan

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale