Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul

Jurnalistul Mirel Curea a explicat, azi, în podcastul difuzat pe siteul evz, ce măsuri a luat după ce s-a trezit cu contul de pe Facebook suspendat. Într-o discuție la care au mai participat Dan Andronic, Alecu Racoviceanu și Victor Ciutacu, subiectul a ajuns și în zona calomniilor de pe rețelele sociale. Cu referire la Cristian Rizea, devenit cunoscut pentru invectivele și poveștile pe care le lansează în spațiul public, nestingherit de nicio autoritate.

Mirel Curea s-a dat ca exemplu de utilizator de Facebook, sancționat nedrept de administratorii rețelei sociale. Mie, Facebook-ul, după cum foarte bine știți, mi-a desfințat pagina. Ok. i-am dat în judecată. În momentul în care mi-a fost admisă acțiunea la Judecătoria Sectorului 4.

Am avut și probe zdravene, nu contează, nu vreau să vă plictisesc. În momentul în care mi-a fost admisă acțiunea, imediat avocații Facebook au luat legătura cu mine. Au luat legătura cu mine și au negociat redeschiderea paginii”, a povestit Mirel Curea despre demersurile pe care le-a făcut împotriva celor de la Facebook.

„Să nu spun care au fost clauzele înțelegirii. Clauzele înțelegirii pe care le-am avut cu ei și pentru care mi-au redat pagina. Românul însă e lasă-mă să te lasă. E leneș. Dom'le, te face Rizea, te calomniază, dă-l în judecată”, a mai spus jurnalistul evz.

Victor Ciutacu a explicat, în acest context, că nu-l poate opri pe Rizea din lansat calomnii împotriva sa. În condițiile în care deciziile instanțelor i-au fost favorabile. „Vrei să vin cu contraargumentul? Păi nu, că mi-ai dat argumentul (n.r. - către Mirel Curea) pe care ți-l dă succesul. Am hotărâre definitivă.

„Plângere penală pentru nerespectarea hotărârii judecătorești. Plângere penală autorităților”, a spus Curea. „Te ții un pic? Te ții un pic? O am și pe aia. Vrei să ți-o trimiți? Am făcut plângere penală pentru cum se cheamă, îți dau exact citatul, zădărnicirea punerii în aplicare a unui ecoturism. Da, da, da”, a replicat Ciutacu.