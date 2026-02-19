Patru copii din Capitală, obligați de familie să cerșească. Părinții au fost reținuți de polițiști

Patru frați cu vârste între 7 și 17 ani au fost forțați de părinți și de doi unchi să meargă la cerșit în diferite zone din București. Conform Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, o altă persoană era implicată în transportul copiilor. În acest caz, oamenii legii au reținut patru persoane și continuă cercetările pentru identificarea unui alt unchi implicat.

Miercuri, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat două percheziții în Capitală, într-un dosar de exploatare a cerșetoriei.

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu încă din 8 decembrie 2025, constatând că victimele erau forțate de părinți și rude apropiate să ceară bani de la trecători, sumele obținute fiind însușite de adulți.

Conform sursei, părinții copiilor i-ar fi constrâns prin amenințări și injurii să ceară bani în mai multe zone intens circulate din Sectorul 5.

„Din cercetările efectuate a reieșit că doi dintre suspecți, în calitate de părinți, i-ar fi determinat pe cei patru minori, inclusiv prin amenințări și injurii, să apeleze la mila publicului în mai multe zone intens circulate din Sectorul 5, beneficiind de foloasele patrimoniale obținute de aceștia”, arată oamenii legii.

Alte trei persoane au sprijinit activitatea, transportând copiii și supraveghindu-i pentru a se asigura că rămân în anumite zone și obțin sumele dorite, mai arată polițiștii. Activitatea infracțională ar fi început în noiembrie 2025, potrivit probatoriului administrat de polițiști.

În urma perchezițiilor, patru persoane au fost duse la audieri și reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței. Cercetările continuă pentru identificarea celei de-a cincea persoane, un unchi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

În 2025, autoritățile din Neamț au descoperit că 18 copii erau trimiși constant la cerșit de propriii părinți. Sumele obținute de minori și tineri care abia au împlinit majoratul ajungeau la adulții care îi supravegheau.

Polițiștii au reținut trei persoane implicate în acest caz, iar un al patrulea adult, cercetat pentru aceeași infracțiune, se afla deja în arest într-un alt dosar.