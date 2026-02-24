Prima plângere oficială împotriva lui Ion Duvac, psihologul acuzat că-și hărțuiește pacientele. Există inclusiv un martor

Poliția Capitalei a început cercetările în cazul psihologului Ion Duvac, acuzat de comportament abuziv față de paciente. Până acum a fost depusă o plângere oficială, iar un martor a confirmat anumite fapte, relateasă stiripesurse.ro.

Poliția Capitalei a început verificări privind comportamentul psihologului Ion Duvac, după ce în spațiul public au apărut acuzații de hărțuire sexuală a pacientelor.

Autoritățile au precizat că s-au sesizat din oficiu și fac demersuri pentru a stabili circumstanțele în care s-ar fi produs faptele. Ancheta este coordonată de Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, iar polițiștii fac apel către toate persoanele care se consideră victime să depună plângere.

„Fiecare sesizare este tratată cu seriozitate și profesionalism”, au transmis reprezentanții instituției.

Până în prezent, o femeie care nu a fost menționată în materialul publicat de PressOne a depus plângere oficială. O a doua persoană a venit în calitate de martor și ar fi confirmat limbajul folosit de Duvac. Sursele judiciare au subliniat că nicio persoană din cele citate în investigația jurnalistică de PressOne nu s-a prezentat încă la poliție pentru a formula o sesizare.

În reacția oficială, Comisiile de specialitate ale Colegiului Psihologilor din România au precizat că profesia se bazează pe respectul demnității umane, protejarea persoanelor vulnerabile și menținerea limitelor profesionale. Orice abatere de la aceste principii contravine grav standardelor etice.

Instituția a mai subliniat că sancțiunile pot fi aplicate doar după depunerea unei sesizări oficiale și analizarea probelor. Reprezentanții Colegiului au încurajat victimele să folosească canalele oficiale pentru investigarea situațiilor semnalate.

Materialul publicat de PressOne susține că psihologul ar fi făcut propuneri sexuale explicite unor paciente și ar fi cerut fotografii intime încă de la prima ședință. Jurnaliștii au prezentat și o înregistrare audio în care abordarea subiectelor sexuale este considerată inadecvată din punct de vedere profesional.

Ion Duvac este doctor în psihologie și membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din 2017, organism care monitorizează respectarea normelor profesionale.

Psihologul a respins acuzațiile, susținând într-un comunicat public că materialul de presă face parte dintr-o „campanie de discreditare” apărută după anunțarea intenției sale de a candida la președinția Colegiului Psihologilor.

El a mai precizat că înregistrarea invocată ar fi veche de opt ani și că echipa sa va iniția demersuri legale pentru apărarea reputației profesionale.

În acest moment, autoritățile încearcă să clarifice circumstanțele în care s-ar fi produs faptele și să stabilească dacă există elemente care să conducă la deschiderea unui dosar penal.