Ciprian Ciucu, atac puternic la adresa lui Daniel Băluță: ,,Este o ipocrizie uriașă să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme!”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac public la adresa Primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, acuzând blocarea unor lucrări esențiale la rețeaua de termoficare și punerea în pericol a unei finanțări în valoare de peste 220 de milioane de lei.

Declarația, făcută într-un mesaj pe pagina de Facebook a acestuia, vizează un conflict instituțional între Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4, care durează, potrivit lui Ciprian Ciucu, de aproximativ trei ani.

Potrivit Primarului General, PMB riscă să piardă suma de 220.161.760 de lei (fără TVA), fonduri destinate modernizării rețelei de termoficare din Sectorul 4. Lucrările ar trebui finalizate până în decembrie 2027, însă pentru demararea lor este necesară predarea amplasamentelor de către administrația de sector. Dintr-un total de 12 amplasamente necesare, doar patru ar fi fost predate până în prezent, în condițiile în care intervențiile ar urma să se desfășoare pe aproximativ 30 de străzi.

Edilul susține că prima solicitare oficială pentru predarea amplasamentelor a fost transmisă încă din 2023, în mandatul fostului primar general, Nicușor Dan. În anii următori, 2024, 2025 și 2026, PMB ar fi revenit cu multiple adrese oficiale, inclusiv prin intermediul unor firme de avocatură și al executorilor judecătorești, fără a obține însă un rezultat concret.

În declarația sa, Primarul General afirmă că refuzul predării amplasamentelor ar fi motivat de preocupări legate de afectarea unor amenajări peisagistice realizate de administrația sectorului. El susține că argumentul invocat ar avea în realitate un substrat electoral, acuzând că lucrările ar putea afecta imaginea publică a Primarului Sectorului 4.

În lipsa unui acord administrativ, consecințele ar fi, potrivit PMB, duble: pierderea finanțării și amânarea sau anularea lucrărilor, precum și menținerea problemelor legate de furnizarea agentului termic în Sectorul 4, considerat unul dintre cele mai afectate în sezonul rece precedent.

Primarul general a mai precizat că, în eventualitatea pierderii fondurilor, PMB s-ar putea îndrepta în instanță împotriva Primăriei Sectorului 4 și a Primarului Daniel Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Totodată, el a subliniat că o eventuală compensare financiară între cele două instituții nu ar rezolva problema de fond, întrucât ar fi vorba tot despre bani publici.

Primarul General a invocat și experiența personală din 2023, când, în calitate de Primar al Sectorului 6, a predat amplasamentele necesare pentru lucrări similare de termoficare, proiecte care, potrivit afirmațiilor sale, au fost între timp finalizate.

De asemenea, acesta a plasat actualul conflict într-un context mai larg de dispute administrative între Primăria Generală și Primăria Sectorului 4, făcând trimitere la tensiunile anterioare dintre Daniel Băluță și fostul primar general Nicușor Dan, în special în legătură cu proiecte publice din zona Unirii. Fără a detalia aceste divergențe, Primarul General a sugerat existența unui tipar de blocaj instituțional.

În finalul declarației, Primarul General a pledat pentru o modificare legislativă care să limiteze posibilitatea primarilor de sector de a bloca proiecte majore ale Primăriei Capitalei. Potrivit acestuia, ar fi nevoie de o reglementare clară care să stabilească ierarhia și competențele în cazul investițiilor de interes municipal.

Primarul General a susținut că Biroul de Presă al PMB va pune la dispoziția jurnaliștilor un tabel care conține toate demersurile și solicitările oficiale transmise în ultimii trei ani către Primăria Sectorului 4, incluzând datele și corespondența relevantă.