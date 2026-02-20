Nicușor Dan: Pentru politica noastră externă e important să fim parteneri în diferite formate

Președintele Nicușor Dan a declarat, după participarea la Consiliul de Pace din Statele Unite, că direcția strategică a României în plan extern trebuie să includă consolidarea relațiilor de securitate cu partenerii internaționali, în special cu SUA. Mesajul a fost transmis public după intervenția sa la reuniunea desfășurată la Washington. „Pacea şi securitatea sunt temelia unei ţări prospere. Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii”, transmite preşedintele Nicuşor Dan, pe Facebook.

Șeful statului a precizat că, în cadrul intervenției susținute la Washington, a reafirmat sprijinul României pentru inițiativele internaționale menite să contribuie la rezolvarea conflictelor globale. Totodată, a arătat că țara noastră intenționează să aibă un rol activ în ceea ce privește situația umanitară din Gaza.

„De asemenea, România îşi reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA şi Uniunea Europeană, bazat pe dialog constant şi transparent”, spune preşedintele României.

Implicarea statelor europene în cadrul Consiliului pentru Pace este, până în prezent, restrânsă. Bulgaria, Ungaria, Albania și Kosovo s-au alăturat ca membri, în timp ce alte state, printre care Italia, Cipru, Grecia și România, au optat pentru statutul de observator, la fel ca și Uniunea Europeană.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată la reuniune, însă instituția este reprezentată de comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica. Un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat că UE are „o serie de întrebări” privind anumite prevederi ale statutului Consiliului.

Vaticanul a refuzat invitația de participare, iar cardinalul Pietro Parolin a afirmat că gestionarea crizelor internaționale ar trebui să fie coordonată de Organizația Națiunilor Unite. Întrebată despre această poziție, Karoline Leavitt a descris decizia drept „profund regretabilă”.

Consiliul pentru Pace a stârnit, de asemenea, interes prin invitațiile adresate unor lideri precum Benjamin Netanyahu și Vladimir Putin. Până în acest moment, doar Netanyahu a confirmat oficial participarea.