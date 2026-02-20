Washingtonul virează 160 de milioane de dolari către bugetul ONU

Statele Unite au achitat aproximativ 160 de milioane de dolari Organizației Națiunilor Unite (ONU), a anunțat joi un purtător de cuvânt, potrivit Reuters.

Informația a fost comunicată în aceeași zi în care președintele american Donald Trump a găzduit prima reuniune a structurii denumite „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă care a generat reacții prudente în rândul unor state și critici din partea experților internaționali.

Reprezentantul ONU a precizat că suma a fost primită recent și reprezintă doar o parte din contribuțiile restante ale Washingtonului.

Potrivit oficialilor ONU, Statele Unite rămân cel mai mare contributor la bugetul organizației, însă administrația Trump a refuzat, în ultimii ani, efectuarea unor plăți obligatorii către bugetul regulat și către operațiunile de menținere a păcii.

În plus, finanțarea voluntară către agențiile ONU a fost redusă, iar Washingtonul s-a retras din mai multe organisme ale Națiunilor Unite.

În timpul reuniunii inaugurale a „Consiliului pentru Pace”, Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor continua să susțină financiar Națiunile Unite.

„Vom ajuta ONU din punct de vedere financiar și ne vom asigura că Organizația Națiunilor Unite este viabilă”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Președintele american a adăugat că instituția internațională are „un potențial mare”.

„Cred că Organizația Națiunilor Unite are un potențial extraordinar, cu adevărat extraordinar. Nu și-a atins acest potențial”, a spus Trump.

Noua structură a fost lansată luna trecută și a fost propusă anterior ca parte a planului administrației Trump privind încheierea conflictului din Gaza.

O rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU a recunoscut existența boardului până în 2027, limitând inițial mandatul la Fâșia Gaza, teritoriu pe care inițiativa urma să îl supravegheze în perioada de guvernare temporară.

Ulterior, Donald Trump a declarat că boardul își va extinde activitatea și asupra altor conflicte internaționale. Reuniunea inaugurală a avut loc la Institutul pentru Pace al SUA din Washington, însă nu a inclus un reprezentant oficial al ONU.

Mai multe state, inclusiv puteri din Sudul Global și aliați occidentali ai Statelor Unite, au manifestat rezerve față de participarea la noua structură, condusă chiar de Donald Trump. Experți în relații internaționale au susținut că inițiativa ar putea afecta rolul tradițional al ONU în gestionarea conflictelor.

Unii specialiști ai ONU au comparat mecanismul propus cu „o structură de tip colonial”, criticând lipsa reprezentării palestiniene în cadrul boardului. Oficialii ONU nu au transmis comentarii suplimentare privind aceste evaluări.