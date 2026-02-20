Nicușor Dan: SUA nu mai pun la îndoială legitimitatea alegerilor

Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat că subiectul legitimității actualei administrații de la București nu a mai fost pus în discuție în Statele Unite. Afirmația a fost făcută în timpul vizitei sale la Washington, la Consiliul pentru Pace, lansat la inițiativa președintelui american Donald Trump.

Șeful statului a explicat că, în dialogurile purtate cu oficiali ai administrației americane, tema anulării alegerilor prezidențiale din 2024 nu a mai fost abordată. El a respins ideea unei dispute directe între Washington și București, arătând că discuțiile tensionate din spațiul public țin, de fapt, de relația mai complicată dintre SUA și Uniunea Europeană în ceea ce privește reglementarea platformelor digitale.

„Nimeni n-a mai ridicat subiectul acesta”, a declarat președintele, insistând că România nu se află în centrul unui conflict bilateral.

Declarațiile vin după apariția unui raport preliminar elaborat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA, în care Comisia Europeană este acuzată că ar fi intervenit indirect în procese electorale din mai multe state europene.

Potrivit documentului, oficiali europeni ar fi discutat cu reprezentanți ai marilor platforme online înaintea unor scrutinuri desfășurate începând cu 2023, solicitând măsuri împotriva conținutului politic considerat problematic.

„Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană”, a spus Comisia. Textul face referire la opt runde de alegeri din șase țări, printre care și România.

Raportul abordează și cazul anulării alegerilor prezidențiale din 2024 de către Curtea Constituţională a României. Potrivit documentului, reprezentanții TikTok ar fi transmis că nu au identificat „nicio dovadă” privind o campanie coordonată de influență din partea Rusiei în sprijinul candidatului Călin Georgescu.

În plus, comisia susține că informații apărute ulterior ar pune sub semnul întrebării ipoteza unei operațiuni externe, indicând o posibilă finanțare internă a promovării online.

Tema a fost preluată și de vicepreședintele american JD Vance, care a criticat public decizia de anulare a scrutinului din România. La Conferinţa de Securitate de la München, dar și ulterior, la Conferinţa Acţiunii Politice a Conservatorilor, oficialul american a pus sub semnul întrebării compatibilitatea unor astfel de măsuri cu valorile democratice comune.

„Nu ai valori comune (cu America - n.r.) dacă anulezi alegerile pentru că nu-ţi plac rezultatele - şi asta s-a întâmplat în România”, a spus JD Vance, într-un discurs care a stârnit reacții puternice.

Criticile au fost susținute și de antreprenorul Elon Musk, precum și de voci influente din zona conservatoare americană.

Administrația prezidențială de la București a transmis că România nu este obiectul direct al raportului din Congresul SUA și că menționarea țării apare într-un cadru mai larg, legat de dezbaterea privind libertatea de exprimare și responsabilitatea platformelor online.

Președintele Nicușor Dan a reiterat că decizia anulării alegerilor a fost una strict internă, fundamentată pe evaluările instituțiilor de securitate și pe hotărârea Curții Constituționale, cu scopul de a proteja ordinea constituțională. El a invocat, totodată, rapoarte internaționale care semnalează tentative de influență rusească în procesele electorale din mai multe state europene, inclusiv România.