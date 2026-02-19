Exclusiv. De la Cathedral Plaza la Washington. Dan Podaru, despre Nicușor Dan: „Nu-i face față lui Donald Trump. Nu e capabil”

Prezența președintelui României, Nicușor Dan, la Consiliul de Pace organizat la Washington, D.C. de liderul american Donald Trump este, în opinia lui Dan Podaru, mai mult decât o vizită externă de rutină. Este „un test major de leadership și coerență politică” pe care actualul șef al statului riscă să îl piardă.

Dan Podaru, membru al Partidului Ecologist Român și cofondator al Uniunii Salvați Bucureștiul, partid transformată ulterior în Uniunea Salvați România, îl cunoaște pe Nicușor Dan din 2008. A fost colaboratorul său în anii de activism urban.

„Nicușor Dan nu va putea să-i facă față lui Donald Trump”, afirmă el într-un interviu pentru Evenimentul Zilei. În opinia sa, diferențele de viziune dintre mediul ideologic din jurul președintelui român și universul conservator american sunt prea mari pentru a permite „un dialog autentic”.

„Oamenii din jurul lui Nicușor Dan nu sunt niște oameni care să poată să accepte maniera și modul de lucru al lui Donald Trump”, spune Dan Podaru. Mai mult, el este de părere că actualul președinte este puternic dependent de cercul său apropiat. Într-un context diplomatic tensionat, adaugă el, „asta îi limitează flexibilitatea”.

Relația dintre cei doi a început în 2008, la biroul lui Nicușor Dan din cadrul Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române. Nicușor Dan era deja cunoscut pentru procesele ce aveau în centrul atenției zone protejate din Capitală.

„La prima interacțiune m-a întrebat: ‘Ai curajul să dai în judecată un privat?’ (n.r. - Dan Podaru inițiase atunci o acțiune legală împotriva unui dezvoltator imobiliar privat care încălca legea)”, își amintește Dan Podaru. Pentru el, acel moment a fost important.

„Ori aperi spațiul verde și patrimoniul de oricine, ori îți orientezi acțiunile doar spre anumite instituții de stat care reprezintă un pericol mai mic”, spune el astăzi, declarație ce sugerează că încă de atunci exista o selecție strategică a celor pe care Nicușor Dan îi ataca în instanță.

Cei doi au colaborat într-un litigiu câștigat împotriva unui dezvoltator imobiliar, caz care a generat și un documentar despre lupta civică din acea perioadă.

Dan Podaru îl descrie pe Nicușor Dan din acei ani drept un activist civic concentrat aproape exclusiv pe lupta în instanță față de diverși dezvoltatori imobiliari.

De altfel, el l-a întrebat: „În afară de procese, ce ai mai făcut în viața ta?”, își mai amintește Dan Podaru, care spune apoi că, de multe ori, procesele nu fac altceva decât să blocheze diverse proiecte.

În 2012, Nicușor Dan i-a propus să se implice în campania pentru Primăria Capitalei prin mobilizarea studenților. Dan Podaru era pe atunci doctorand și preda în cadrul unei facultăți de la Universitatea București. Dar el l-a refuzat, „deoarece profesorii și colaboratorii nu au voie în cadrul universitar să invite studenții la activități politice”, a subliniat el.

„Cerința sa aparent benignă, era o propunere profund imorală. Am acceptat doar un sprijin personal”, a continuat el.

Ulterior, începând cu anii 2013-2014, cei doi au participat la fondarea Uniunii Salvați Bucureștiul, structură care avea să devină USR. În acea perioadă, aveau loc întâlniri cu posibili viitori colaboratori sau doritori la nivel politic în mai multe case din Capitală.

Dintre toți, fondatorii formațiunii politice au fost Nicușor Dan și Dan Podaru și încă trei persoane acceptate de ei, respectiv Cristian Răzvan Bănică, Daniel Gavrilă și Georgeta Argentina Traicu.

Dan Podaru povestește că a adus în echipă un consultant politic cu experiență și că încă de la început s-a discutat extinderea la nivel național. Atunci s-a și stabilit denumirea partidului de Uniunea Salvați România.

Totuși, o decizie luată pe parcurs l-a nemulțumit. „Nicușor Dan a refuzat să ne poziționăm politic ca fiind un partid de centru, de stânga sau de dreapta. Lucru care mi-a displăcut. Când faci o acțiune trebuie să fii cinstit și transparent cu cei care te votează și să precizezi cu exactitate ideologia politică pe care dorești să o susții”, a mai povestit Dan Podaru în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

Pentru el, tocmai această ambiguitate a fost primul semn de oportunism politic dat de Nicușor Dan.

La începutul lui ianuarie 2016, la câteva luni după înființarea oficială a partidului, Dan Podaru și-a anunțat public demisia și a renunțat la funcția de membru fondator al formațiunii politice.

El amintește de divergențele legate de persoane cooptate în conducere și de compromisuri făcute în privința unor proiecte imobiliare controversate, inclusiv în ceea ce privește o clădire ridicată într-o zonă protejată din intersecția străzilor Căderea Bastiliei cu Grigore Alexandrescu. „Nicușor Dan a fost de acord cu proiectul imobiliar ilegal”, a amintit Dan Podaru.

„I-am spus: dacă vei ajunge primar și vei bloca orașul, vei face o crimă. Nimeni după aceea nu va mai putea să voteze un independent. Vei decredibiliza ideea de independent politic”, povestește el.

Ceea ce, din punctul lui Dan Podaru de vedere, Nicușor Dan a și făcut în cei cinci ani de mandat la Primăria Capitalei.

La scurt timp, în 2017, Nicușor Dan avea să părăsească USR în urma tensiunilor legate de referendumul pentru familie.

Dan Podaru îl anunțase anterior că va pierde controlul asupra partidului și că va fi exclus. „Acum plec eu, anul viitor vei pleca tu”, i-a spus atunci Dan Podaru.

În acest episod, lui Dan Podaru i s-a dat dreptate în ceea ce privește fragilitatea construcției politice și lipsa de leadership a lui Nicușor Dan. „El nu este un lider”, a menționat el.

Un amănunt important este relația cu Ludovic Orban, fost președinte PNL și fost premier al României. Dan Podaru spune că l-a avertizat pe Orban, încă din 2019, să nu îl susțină pe Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei.

„I-am spus: nu te vei putea baza pe el. Nu se va ține de cuvânt. Își va vedea doar propriile interese”, declară el. În 2020, Partidul Național Liberal, condus pe atunci de Ludovic Orban, și-a arătat susținerea pentru Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria București, pe care le-a și câștigat ulterior.

„Fără susținerea PNL-ului în 2020, Nicușor Dan nu ar fi ajuns în viața lui primarul Bucureștiului”, afirmă Dan Podaru. De asemenea, el amintește de susținerea lui Ludovic Orban pentru Nicușor Dan și în campania prezidențială.

Pe 6 octombrie 2025, Nicușor Dan l-a numit pe Ludovic Orban consilier prezidențial pentru politici interne în cadrul Administrației Prezidențiale. Dar colaborarea a durat însă doar aproximativ șase săptămâni, căci fostul premier a părăsit funcția pe 18 noiembrie, după ce au existat discuții publice și critici legate de poziționările politice divergente între el și președinte.

„Nicușor Dan l-a eliminat pe Ludovic Orban din ecuație fără să aibă nicio remușcare, după ce Ludovic Orban l-a ajutat să devină atât primar, cât și președinte al României. Căci Ludovic Orban, chiar dacă nu mai făcea parte din PNL, tot avea o influență. Iar oamenii apropiați lui Orban l-au susținut pe Nicușor Dan (care nu a fost niciodată membru PNL - n.r.) din interiorul partidului”, a subliniat Dan Podaru.

Dan Podaru face și o evaluare a mandatului de la Primăria Capitalei al lui Nicușor Dan și spune că „singura preocupare a lui Nicușor Dan între anii 2020 și 2025 a fost reprezentată de procese, de partea juridică”. El ține să sublinieze acumularea de datorii și litigii costisitoare, inclusiv în zona transportului public.

„Gruia Stoica a fost prejudiciat cu sute de milioane de euro, plus penalități, de pe urma acțiunilor lui Nicușor Dan. El, în calitate de primar general, coordona și activitatea STB. Societatea nu a respectat un contract realizat cu o companie de ale lui Gruia Stoica de pe vremea Gabrielei Firea. Compania privată a câștigat în instanță, iar acum Primăria Capitalei este datoare cu sute de milioane de euro. Banii, prejudiciul, îi plătesc tot cetățenii Bucureștiului”, a explicat Dan Podaru.

„A triplat, a cvadruplat procesele și a plătit milioane de euro doar pentru consultanță juridică. Vorbim de 11-12 milioane de euro, din câte îmi aduc aminte. Ceva de neimaginat pentru un primar. În timp ce Gabriela Firea a cheltuit doar 3-4 milioane de euro”, menționează Dan Podaru.

Mai mult decât atât, amintește el, Nicușor Dan a blocat toate PUZ-urile la nivelul Capitalei, „situație care nu a blocat mafia imobiliară, dar care a dereglat în totalitate fluxul economic al Bucureștiului, falimentând companii din domeniul construcțiilor și reducând tranzacțiile cu terenuri deoarece acestea nu mai valorau nimic”, a mai spus Dan Podaru.

De altfel, el îl acuză pe Nicușor Dan și că nu și-a respectat promisiunile în legătură cu parcurile și cu clădirile de patrimoniu.

„Prin 2015, l-am întrebat ce va face primul lucru când va ajunge primar. Mi-a spus că se va ocupa de demolarea Cathedral Plaza. Cathedral Plaza este în picioare. Și acesta este doar un exemplu”, a declarat Dan Podaru.

Ajuns la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan se confruntă de luni bune cu probleme de imagine și de încredere a populației. Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a, lansat la finalul lui ianuarie din acest an, arată că Preşedinţia are o cotă de încredere de 27,9% (faţă de 34,8% în iulie 2025), a treia în clasament, după Biserică și Armată.

„Nu va putea să-i facă față lui Donald Trump. Nu va putea să se țină de promisiuni. Este schimbător, după cum bate vântul”, a afirmat Dan Podaru. Mai mult, el este de părere că Nicușor Dan „nu își va termina mandatul. Nu este capabil. Avem și dovada clară că nu știe să se facă remarcat. Donald Trump l-a și numit pe 19 februarie, la Consiliul pentru Pace, premier al României”.

Președintele Donald Trump a afirmat că omologul său Nicușor Dan este premier al României, prezentându-l în mod eronat liderilor reuniți la Consiliul pentru pace de la Washington.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați. Poporul român este fantastic, oameni fantastici, așa cum sunteți și voi fantastici”, a declarat președintele SUA.

Și mulți dintre ei vin și muncesc în această țară și ne ajută în această țară, după cum știți, și sunt pur și simplu oameni foarte, foarte serioși”, a declarat președintele Donald Trump în momentul în care l-a prezentat pe președintele Nicușor Dan, la Washington.