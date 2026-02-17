Iranul și agenția nucleară a ONU discută la Geneva pe fondul tensiunilor cu Washingtonul

Ministrul de externe al Iranului s-a întâlnit luni, la Geneva, cu directorul general al agenției ONU pentru supraveghere nucleară, într-un context diplomatic tensionat, marcat de reluarea negocierilor dintre Washington și Teheran privind programul nuclear iranian și de desfășurări militare în regiune, potrivit Reuters.

Întâlnirea dintre Abbas Araqchi și Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA), are loc înaintea unei noi runde de discuții între Statele Unite și Iran, menite să reducă divergențele vechi de decenii asupra activităților nucleare ale Teheranului.

Reluarea contactelor diplomatice are loc într-un moment în care Washingtonul a consolidat prezența militară în Orientul Mijlociu.

Administrația americană a trimis un al doilea grup de portavion în regiune, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul. Decizia vine după seria de lovituri aeriene din iunie, la care SUA au participat alături de Israel, vizând facilități nucleare iraniene.

În paralel, Iranul a început luni un exercițiu militar în Strâmtoarea Hormuz, rută maritimă esențială pentru transportul global de petrol.

Agenția semi-oficială Tasnim a relatat că exercițiul, denumit „Controlul inteligent al Strâmtorii Hormuz”, urmărește testarea capacității unităților navale ale Gardienilor Revoluției de a securiza zona.

Potrivit Tasnim, „utilizarea inteligentă a avantajelor geopolitice ale Republicii Islamice în Golful Persic și Marea Omanului se află printre obiectivele principale ale acestui exercițiu”.

Statele Unite și Iranul au reluat negocierile la începutul acestei luni, în încercarea de a găsi o soluție la disputa privind programul nuclear iranian.

Washingtonul, alături de state occidentale și Israel, susține că activitățile Teheranului ar putea avea o componentă militară. Iranul respinge acuzațiile și afirmă că programul său nuclear are exclusiv scopuri civile.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat, în timpul unei vizite în Ungaria, că perspectivele unui acord rămân incerte. „Cred că există o oportunitate de a ajunge pe cale diplomatică la un acord care să răspundă preocupărilor noastre.

Vom fi foarte deschiși în această privință. Dar nu vreau să exagerez – va fi dificil”, a spus Rubio.

De cealaltă parte, Araqchi a transmis un mesaj ferm pe platforma X: „Ceea ce nu este pe masă: supunerea în fața amenințărilor”. Oficialul iranian a precizat că Teheranul urmărește „un acord corect și echitabil”.

Washingtonul a indicat că dorește extinderea discuțiilor dincolo de domeniul nuclear, incluzând subiecte precum stocul de rachete al Iranului.

Teheranul a anunțat că este dispus să negocieze limitări ale programului nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar exclude posibilitatea unui nivel zero de îmbogățire a uraniului și refuză includerea capabilităților balistice în negocieri.

Vice-ministrul iranian de externe, Majid Takht-Ravanchi, a declarat pentru BBC că mingea este „în terenul Americii pentru a demonstra că dorește un acord”.

IAEA a cerut în mod repetat explicații privind soarta stocului iranian de aproximativ 440 kg de uraniu puternic îmbogățit, după loviturile aeriene din 2025. Agenția solicită, de asemenea, reluarea completă a inspecțiilor în siturile Natanz, Fordow și Isfahan.

Ministerul iranian de Externe a precizat că Araqchi și Grossi au discutat despre cooperarea bilaterală și despre poziția tehnică a Iranului în cadrul negocierilor cu SUA.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat că orice eventual acord între Washington și Teheran trebuie să includă dezmembrarea infrastructurii nucleare iraniene.

„Nu trebuie să existe capacitate de îmbogățire – nu doar oprirea procesului, ci eliminarea echipamentelor și infrastructurii”, a declarat Netanyahu.

Prețurile petrolului au înregistrat variații limitate, investitorii evaluând perspectivele discuțiilor SUA–Iran și posibilele creșteri de producție OPEC+.

Iranul a avertizat anterior că ar putea bloca Strâmtoarea Hormuz în cazul unui atac, un scenariu care ar afecta semnificativ fluxurile globale de țiței.