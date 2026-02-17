EVZ Special

Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?

Nicușor Dan sfidează „Sistemul" și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?

De ce a decis Nicușor Dan să plece la „Consiliul Păcii” de la Washington, ignorând corul de „binevoitori” care îi recomandau să stea acasă? Președintele este atacat din toate părțile, iar miza este uriașă: relația României cu America lui Donald Trump.

Este Nicușor Dan pregătit să joace la masa greilor sau va fi o „bomboană pe coliva” diplomației românești? Cine are interesul ca România să lase scaunul gol în fața Statelor Unite?

De la ora 12:00, la podcastul Contrapunct, Dan Andronic și Mirel Curea, alături de Marcela Feraru, disecă jocul de culise al momentului.

Temele de discuție vor fi la zi. De ce tremură clasa politică de la București pentru vizita „Matematicianului”? Riscurile unei întâlniri cu Donald Trump: impredictibilitate vs. necesitate strategică. Ce se întâmplă dacă România refuză invitația SUA?

Dar și o analiză la rece: E mai bine să fii stângaci la Washington decât absent de pe hartă?

