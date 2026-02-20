Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru discursul de la Consiliul de Pace: Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump

Traian Băsescu a urmărit intervenția președintelui Nicușor Dan la Consiliul de Pace, organizat de Donald Trump, și a lăudat prestația acestuia, considerând că a pus în dificultate tabăra suveraniștilor din AUR. Într-o intervenție la B1TV, fostul președinte a afirmat că problema alegerilor din 2024 „e închisă” și nu mai interesează pe nimeni în Statele Unite.

Potrivit fostului șef de stat, discursul lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace a fost „bine pregătit”, iar lobby-ul realizat la cancelaria președintelui Donald Trump a fost suficient pentru ca oficialul american să vorbească pozitiv despre poporul român.

„A fost un moment bine pregătit. Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump, în așa fel încât să vorbească frumos și despre președinte, și despre poporul român. Marea problemă a alegerilor din 2024 e închisă, nu mai preocupă pe nimeni în America”, a arătat fostul președinte.

Traian Băsescu a criticat grupul de suveraniști care susțin că altcineva ar fi adevăratul președinte, subliniind că aceștia au obținut doar două milioane de voturi, în timp ce Nicușor Dan a câștigat șase milioane.

„Ce e interesant, e o clică de nătărăi care cred că pot face rău României să spună că ei au alt președinte, care a luat două mil. de voturi, uitând să spună că Nicușor are 6 milioane (…)”, a mai spus Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că Donald Trump a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Nicușor Dan în plenul Consiliului, evidențiind că îl consideră un „președinte extraordinar”.

„Donald Trump a vorbit foarte frumos despre ND în plenul acestui Consiliu. S-a dus mesajul la toată lumea că-l apreciază, că e un președinte extraordinar. Cum se duce Simion, Peiu și Dungaciu să spună că adevăratul președinte e Călin Georgescu? I-a încurcat tare”, a arătat fostul președinte.

Traian Băsescu a afirmat că problema anulării alegerilor ar trebui clarificată prin publicarea tuturor documentelor de la CSAT, inclusiv stenogramele, și prin implicarea procurorului general. El a adăugat că, deși subiectul poate să nu-l intereseze pe Donald Trump, românii au motive să afle de ce au fost anulate două milioane de voturi pentru Georgescu și 1,7 milioane pentru Lasconi.

Fostul președinte a subliniat că nimeni nu poate garanta că Georgescu ar fi câștigat și că explicațiile privind anularea voturilor nu pot fi oferite de președinte, ci țin de ancheta instituțiilor statului.

De asemenea, fostul președinte a făcut referire la programul Visa Waiver, menționând că Trump ar fi trebuit să ofere explicații legate de cazul României.

„A uitat să spună că ne-a anulat dreptul la vize, chiar dacă ne consideră un popor extraordinar. Treaba lui Nicușor nu era să stea de vorbă cu Trump, ci să dea mâna și să-și vadă de drum”, a continuat el.

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, a comentat ironic prestația lui Nicușor Dan, afirmând că participarea la Consiliul de Pace nu reprezintă un succes major pentru România.

„Este o euforie, o falsă euforie, sper că sunt normal la cap, totuși, acești mercenari (n.r. – jurnaliștii la care face referire), sau ce sunt ei”, a arătat fostul lider politic.

El a mai spus că intervenția lui Nicușor Dan, de doar două minute, nu poate fi considerată un discurs propriu-zis și că entuziasmul exagerat al suporterilor este disproporționat față de realitate.

„Ni se dau mărgeluțe? Chiar așa să fim entuziasmați de cum a vorbit Trump despre România și despre Nicușor Dan?”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, relația actuală a administrației românești cu Statele Unite este aproape critică, deși în trecut a existat un parteneriat onest, proporțional și semnificativ. Crin Antonescu a mai spus că, în prezent, România se află la periferia interesului și a aprecierii americane.