Dincolo de ironii și gafe. Cum a câștigat Nicușor Dan pariul de la Washington și a scos România din meniu

Să lăsăm la o parte, măcar pentru o clipă, zgomotul de fond. Lăsând la o parte glumele de pe Facebook, engleza care nu a sunat perfect studiată și faptul că presa a cam periat evenimentul, Nicușor Dan trebuie apreciat pentru un lucru esențial: a făcut ce trebuia făcut.

Într-o țară obișnuită cu fuga de răspundere, asumarea participării la acest eveniment, reprezintă o rază de speranță. Dacă am fi fost în timpul președinției lui Traian Băsescu am fi tratat ca un eveniment banal prezența la Washington. Dar după două mandate ale lui Klaus Iohannis marcate de o diplomație plină aroganța provincialului, după alegerile anulate, atacurile lui J.D.Vance și raportul interimar al Comisiei Juridice a Congresului SUA, evenimentul a căpătat o dimensiune plină de semnificații.

Într-o politică externă obișnuită în ultimii 12 ani prea des cu statul pe margine, președintele României a jucat. A fost acolo, și-a asumat ieșirea din zona de confort și, din punctul meu de vedere, a câștigat.

Ce a câștigat, mai exact? Păi, în sfârșit!, a stat la aceeași masă cu Donald Trump. L-am văzut pe Trump cum a lăudat România. Al nostru a ținut un discurs și a făcut-o coerent. Cine are curiozitatea să se uite dincolo de titlurile de scandal va vedea un discurs corect calibrat. Nicușor Dan nu ne-a făcut de râs. Din contră, a evitat capcana frazelor diplomatice goale și a mers direct la țintă, spunând: „Noi putem ajuta cu următoarele”.

Într-o conversație importantă despre pace, România nu a stat ascunsă sub masă. Sau în spatele ușilor de la Cotroceni. A avut o voce. A venit cu propuneri concrete, intervenție umanitară, reconstrucție instituțională, expertiză aplicată, nu cu formule protocolare prăfuite. Pentru o țară de dimensiunea noastră, exact aceasta este poziționarea potrivită: să oferi utilitate reală, nu retorică goală de sens.

Evident, detaliul aparent minor care a inflamat internetul românesc a fost prezentarea lui Nicușor Dan drept „prime minister” de către Donald Trump. Unii au râs, loviți de un complex de inferioritate greu de tratat. Complexul Înaltei Porți. Dar cred că e mai bine să extragem o lecție de aici.

Nu este un incident diplomatic și nu trebuie supralicitat, dar reflectă fidel nivelul real de vizibilitate a României la Washington. Să fim extrem de diplomați: România nu se afla oricum într-o poziție de referință în această conversație globală, iar contextul nostru intern recent, cu alegeri anulate și instabilitate, cu siguranță nu a ajutat.

De altfel, mesajul liderului de la Casa Albă a fost cât se poate de pozitiv: „Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere.” Nu vă sună bine?

Donald Trump a menționat corect numele și funcțiile celorlalți participanți, însă confuzia în cazul României aș pune-o în categoria scăpărilor de moment. Mai ales că putem trage o concluzie simplă: Nu numai Nicușor Dan face gafe de protocol!

Tocmai pentru că vizibilitatea noastră în SUA era precară, cu atât mai important este că Nicușor Dan a ales prezența la eveniment. Participarea sa ca observator la Consiliul de Pace a fost un pas necesar pentru a reancora relația transatlantică într-un moment de ajustare globală majoră. Nu a fost un gest de spectacol ieftin, ci unul pur responsabil.

De aici înainte, miza este clară pentru administrația de la București: o bilaterală structurată, progres pe dosare concrete și consolidarea componentei de securitate. Fotografia cu Trump a deschis ușa. Ceea ce urmează va demonstra dacă clasa noastră politică a înțeles cum să transforme acest moment de vizibilitate într-un pas strategic real. Dar primul test, cel al prezenței asumate, a fost trecut cu bine.