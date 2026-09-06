Polițiștii au deschis un dosar penal după ce o fetiță de numai un an a ajuns singură pe carosabil, în București, și a fost salvată de un scuterist înainte să fie lovită de mașini. Mama copilului a fost dusă la audieri, iar cazul a ajuns și în atenția reprezentanților DGASPC.

Femeia le-a spus polițiștilor că se afla în parc împreună cu cei doi copii ai săi și că, pentru câteva minute, ar fi lăsat fetița de un an în grija surorii mai mari, în vârstă de patru ani.

Incidentul s-a produs în Capitală, unde fetița de un an a ajuns pe un bulevard, în fața mașinilor.

Copilul a fost observat la timp de un bărbat aflat pe un scuter. Acesta a oprit, a luat fetița în brațe și a dus-o în siguranță pe trotuar.

Martorii au susținut că mama ar fi pierdut copilul din priviri în timp ce era atentă la telefon. Scuteristul care a intervenit a afirmat ulterior că „părinţii ar fi fost drogaţi”.

Până în acest moment, însă, nu s-a confirmat că mama copilului ar fi consumat substanțe interzise.

După incident, polițiștii au început cercetările și au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorilor. Totodată, au fost sesizați reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Potrivit unor surse Observator, mama fetiței a fost dusă la audieri.

Femeia mai are un copil, în vârstă de patru ani. Aceleași surse arată că mamei i-a fost recomandat și un control psihiatric. Familia nu ar mai fi fost implicată până acum în alte incidente de acest fel.

De asemenea, până în prezent nu a fost confirmat un eventual consum de substanțe interzise în cazul mamei.

La audieri, femeia a prezentat propria versiune asupra momentelor care au precedat apariția fetiței pe carosabil.

Mama a declarat că se afla în parc împreună cu cei doi copii. La un moment dat, aceasta ar fi lăsat copilul de un an în grija fetiței de patru ani. După câteva minute, copilul mai mare s-ar fi întors singur la mamă. Femeia ar fi început atunci să o caute pe fetița de un an.

Între timp, copilul ajunsese pe carosabil și fusese observat de scuterist. Bărbatul a intervenit și a dus fetița înapoi pe trotuar, înainte ca aceasta să fie lovită de vreun autoturism.

Cercetările continuă în dosarul penal deschis după incident.