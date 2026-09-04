Justitie

Andrew și Tristan Tate, trimiși în judecată într-un nou dosar pentru trafic de minori

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Andrew și Tristan Tate, trimiși în judecată într-un nou dosar pentru trafic de minoriFrații Tate. Sursă foto: captură video
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Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată într-un nou dosar penal, separat dintr-o anchetă mai amplă în care sunt vizați. Cauza, care are ca obiect acuzații de trafic de minori și include două persoane constituite părți civile, a fost înregistrată la Tribunalul București pe 3 septembrie.

Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați de trafic de minori

Potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor, dosarul se află în etapa de cameră preliminară, fază în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței, a rechizitoriului și a probelor administrate în cursul urmăririi penale.

În noua cauză, procurorii îi acuză pe cei doi de trafic de minori, infracțiune prevăzută de Codul penal. Fapta este raportată la dispozițiile referitoare la traficul de persoane și la cele care definesc formele de exploatare a unei persoane.

Spălarea de bani, altă infracțiune pentru care sunt acuzați cei doi frați

Printre situațiile incluse de legislație în categoria exploatării se numără obligarea la practicarea prostituției, implicarea în manifestări pornografice destinate producerii sau distribuirii de materiale pornografice, precum și alte forme de exploatare sexuală.

Tribunalul București

Tribunalul București Sursa foto: Arhiva EVZ

Rechizitoriul face referire și la o acuzație privind încălcarea legislației referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor. Potrivit încadrării indicate în dosar, această faptă ar fi fost reținută în formă continuată.

Andrew și Tristan Tate se află în Statele Unite, reținuți pentru dosarul din Marea Britanie

Informațiile citate de HotNews, provenite de la surse apropiate anchetei, indică faptul că acuzațiile din această cauză ar fi fost desprinse dintr-un dosar mai amplu instrumentat de procurorii DIICOT. Potrivit acelorași surse, disjungerea ar fi fost făcută pentru a evita apariția unui risc legat de prescripția unor fapte.

În paralel, Andrew și Tristan Tate se află în Statele Unite, unde sunt reținuți în contextul procedurilor pentru extrădarea lor în Marea Britanie. Noul dosar din România va parcurge mai întâi etapa de cameră preliminară, înainte ca instanța să decidă dacă procesul poate intra în faza de judecată pe fond.

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