Frații Tate, în mijlocul unui scandal de susținere a nazismului în SUA

Frații Andrew și Tristan Tate, se află în mijlocul unui scandal de susținere a nazismului în SUA, alături de rapperul Kanye West și alte persoane publice precum Nick Fuentes, Clavicular și Justin Walker, potrivit Jerusalem Post.

Primarul orașului Miami Beach, Steven Meiner, a declarat că este „profund tulburat și dezgustat” după ce un videoclip cu influenceri scandând sloganuri naziste într-un club de noapte a devenit viral online.

În videoclip, influencerii Andrew Tate, Tristan Tate, Nick Fuentes, Clavicular, Sneako, Myron Gaines și Justin Waller pot fi văzuți intonând melodia lui Kanye West, „Heil Hitler”, în timpul unei parade la clubul de noapte Vendome.

Clubul de noapte din Florida a cerut scuze oficial pentru videoclipul „profund ofensator și inacceptabil”, adăugând că „Vendôme și grupul nostru de ospitalitate nu tolerează antisemitismul, discursul instigator la ură sau prejudecățile de niciun fel”.

De asemenea, a declarat că efectuează o analiză internă pentru a înțelege circumstanțele în care melodia solicitată a ajuns să fie difuzată în timpul unei parade, adăugând că va lua măsuri imediate pentru a trage la răspundere părțile responsabile.

Meiner, ai cărui bunici au fost uciși în timpul Holocaustului, a declarat că videoclipul a glorificat Holocaustul și pe Hitler și trebuie condamnat universal.

Clavicular, însă, a susținut alegerea melodiei, scriind: „E doar o melodie, nu există nicio problemă cu melodiile rap despre droguri și crime”.

Frații Tate, Fuentes și Sneako și-au susținut și ei alegerea.

Fundația Centrului Evreiesc de la Auschwitz a emis o declarație în urma incidentului, condamnând decizia clubului de noapte de a difuza melodia și comportamentul celor care o ascultau.

„Adolf Hitler a orchestrat uciderea sistematică a șase milioane de evrei și a altor milioane de oameni în cel mai industrializat genocid din istorie. A-i scanda numele în semn de celebrare, a ridica brațele în semn de salut sau a-l trata ca pe un imn de partid batjocorește victimele și profanează memoria morților. Acest lucru nu a fost accidental. Nu a fost ironic. Nu a fost înțeles greșit. A fost o manifestare deliberată a urii.”

Rapperul Kanye West a lansat controversata piesă în mai 2025. Videoclipul muzical pentru „Heil Hitler” înfățișează un grup de bărbați de culoare în formație care cântă „Ni**a Heil Hitler” de mai multe ori. Bărbații poartă piei și capete de animale.

West cântă și: „Am devenit nazist, sunt ticălosul”.

La sfârșitul piesei, West include un clip audio cu Adolf Hitler ținând un discurs. Jerusalem Post a identificat clipul ca fiind preluat din discursul lui Hitler din 1935 de la Fabrica Krupp din Germania. Aici, poate fi auzit spunând: „[Dacă] credeți că munca mea este corectă, dacă credeți că am fost sârguincios, că am muncit, că m-am dedicat vouă de-a lungul anilor, că mi-am folosit timpul decent în slujba poporului meu. Votați acum. Dacă „DA”, atunci apărați-mă, așa cum v-am apărat și eu!”

Piesa este interzisă pe toate platformele digitale majore de streaming și este, de asemenea, interzisă în Germania din cauza legilor germane cu privire la revizionismul anti-Holocaust.