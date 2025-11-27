Frații Tate, din nou la DIICOT pentru prelungirea controlului judiciar

Frații Andrew și Tristan Tate s-au prezentat recent la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru o etapă importantă în dosarul în care sunt implicați. Aceștia au venit la sediul instituției pentru a li se prelungi măsura controlului judiciar, deja instituită anterior, cu încă 60 de zile.

Întrebați de un jurnalist dacă sunt vinovați, cei au evitat să ofere un răspuns clar.

„Vă considerați vinovați?”, a fost întrebarea pusă de jurnalist.

„Tu ce crezi?”, a răspuns Tristan Tate.

Andrew și Tristan Tate, cunoscuți la nivel internațional, dețin dublă cetățenie, britanică și americană, și au fost trimiși în judecată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pe data de 20 iunie 2023.

Aceștia sunt vizați de un dosar complex, în care sunt acuzați de mai multe infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sisteme informatice și lovire sau alte violențe.

Ulterior, în decembrie 2024, instanțele au respins rechizitoriul întocmit de procurori, iar dosarul a fost trimis înapoi la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

Andrew Tate a mărturisit că a câștigat milioane de euro din activitatea pe social media, deși fusese anterior interzis de pe mai multe platforme din cauza opiniilor sale controversate.

Andrew și Tristan Tate, în vârstă de 38, respectiv 36 de ani, sunt acuzați de trafic de persoane și de constituirea unui grup organizat pentru exploatarea sexuală a unor femei din România. Andrew Tate este, pe lângă acestea, acuzat și de viol. Cei doi frați fac obiectul și unei anchete separate în Regatul Unit, unde sunt investigați pentru acuzații similare de viol și trafic de persoane.

În ultimii doi, Andrew Tate și-a exprimat de mai multe ori nemulțumirea față de deciziile anchetatorilor. De asemenea, el a anunțat în luna aprilie că are de gând să își mute toate afacerile din România.