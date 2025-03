Justitie Frații Tate s-au întors în România. Bolizi de milioane și declarații provocatoare







Tristan și Andrew Tate au revenit în România și nu au trecut neobservați. Cei doi frați milionari au oferit un adevărat spectacol auto în centrul Bucureștiului, atrăgând privirile tuturor cu supermașini de colecție, apariții nonșalante și declarații în stilul caracteristic. Reîntoarcerea lor vine la scurt timp după ce au aterizat pe Aeroportul Henri Coandă, cu un avion privat închiriat contra sumei de 185.000 de euro.

Sosire de lux și parade în centrul orașului

Cei doi au ajuns în România vineri noaptea, cu un Gulfstream G650ER, unul dintre cele mai scumpe și rapide avioane private din lume, operat de Qatar Executive. După o scurtă perioadă de acomodare, frații Tate și-au făcut apariția în forță în centrul Capitalei, cu o coloană de mașini de lux. Punctul culminant al ieșirii l-a reprezentat oprirea lor în Piața Constituției, unde au atras zeci de curioși și pasionați de mașini.

Andrew Tate a condus un Koenigsegg Jesko fabricat în 2024, vopsit într-o nuanță rară, Tiffany blue. Valoarea bolidului: 3 milioane de euro. Fratele său, Tristan, a venit cu un Lamborghini Huracan de aproximativ 300.000 de euro. Mașinile au fost aliniate strategic în fața Palatului Parlamentului, iar trecătorii au profitat de ocazie pentru a face poze și a cere autografe.

Deși aparițiile vestimentare ale celor doi nu au fost extravagante, bolizii au vorbit de la sine. Tristan a purtat pantaloni cargo gri și o bluză bleumarin, în timp ce Andrew a optat pentru jeansi, pantofi sport Chanel și o jachetă casual. Ambii au fost văzuți zâmbind, relaxați, pozând cu fanii și trăgând din trabucuri de lux, arată Cancan.

Frații Tate, mesaj pentru România: „Suntem nevinovați”

Andrew Tate a oferit și primele declarații după întoarcerea în România, reiterând poziția lor în fața justiției și afirmând că nu se tem de investigațiile în curs: „Suntem în România, așa cum am promis, pentru că oamenii nevinovați nu fug. După ce am trecut prin toate astea, e important ca oamenii să vadă că nu am făcut nimic greșit”, a declarat el.

Tate a criticat nivelul de încredere scăzut al românilor în instituțiile statului și a afirmat că vrea să contribuie la recâștigarea acestei încrederi printr-o abordare transparentă: „Orice persoană poate fi investigată. Noi nu am făcut nimic ilegal, așa că nu avem de ce să ne temem”.

Aroganță sau strategie de imagine?

Ieșirea spectaculoasă a fraților Tate în centrul Bucureștiului poate fi interpretată atât ca o demonstrație de forță, cât și ca o strategie de imagine, menită să consolideze sprijinul pe plan local și internațional în contextul problemelor juridice cu care se confruntă. Aparițiile lor sunt intens mediatizate și stârnesc, inevitabil, polemici în spațiul public.

Cu o colecție auto care include Bugatti Chiron Pur Sport, Rimac Nevera, McLaren, Aston Martin și Ferrari, Andrew Tate rămâne una dintre cele mai controversate și vizibile figuri publice de origine română din diaspora.