Frații Tate s-au intors în Romania. Zi că vor să-și „dovedească nevinovația”

Andrew și Tristan Tate s-au întors din SUA în România, fiind cercetați pentru viol și trafic de persoane, unde vor fi nevoiți să se prezinte la secția de poliție conform controlului judiciar dispus de procurori.

Frații Tate au declarat că s-au întors în țară pentru a-și demonstra nevinovăția, afirmând public că „oamenii nevinovați nu fug de nimic”. În fața presei, la sosirea lor, Andrew Tate a spus clar că au venit în România pentru „a ne dovedi nevinovăția pentru că merităm să avem ziua noastră în instanță”.

Frații Tate urmează să se prezinte la o secție de poliție luni, pentru a îndeplini formalitățile impuse de autoritățile române în cadrul controlului judiciar, conform unui program stabilit de anchetatori.

Înainte de a sosi în România, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Andrew Tate declarase pe X că a cheltuit 185.000 de dolari pe un avion privat, alături de fratele său, doar pentru a „semna o hârtie în România”.

Spending 185,000 dollars on a private jet across the Atlantic to sign one single piece of paper in Romania.

Innocent men don’t run.

THEY CLEAR THEIR NAME IN COURT 😉 pic.twitter.com/GXiVKstGrw

— Andrew Tate (@Cobratate) March 21, 2025