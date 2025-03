Social Sfaturile lui Andrew Tate, eliminate de pe Spotify. Utilizatorii au semnat o petiție







Andrew Tate a ajuns în centrul unui nou scandal. Influencerul a încercat să atragă atenția prin discursurile sale, mai ales după ce a ajuns în SUA. Ultimele sale declarații au stârnit furia internauților, iar Spotify a luat decizia de a elimina mai multe podcasturi publicate de el.

Podcasturile lui Andrew Tate, scoase de pe Spotify

În ultimele zile, 92.000 de utilizatori și un număr semnificativ de angajați ai companiei au semnat pentru eliminarea podcasturilor sale. Conform informațiilor apărute în presa internațională, influencerul a promovat activități legate de proxenetism.

„Este destul de oribil că găzduim conținutul lui Andrew Tate”, a fost mesajului unui angajat Spotify, potrivit 404 Media.

Oamenii au atras atenția că mesajele sale sunt extrem de periculoase pentru tineri.

„Aceste cursuri învață activ bărbații cum să manipuleze, controleze și să profite de pe urma exploatării femeilor”, a precizat un alt utilizator al platformei.

Conținutul său încălca politicile platformei

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spotify, conținutul publicat de influencer nu se alinia politicilor platformei.

„Conținutul în cauză a fost eliminat deoarece a încălcat politicile noastre, nu din cauza discuțiilor angajaților”, a explicat reprezentantul platformei.

Influencerul a stârnit controverse în mediul online, iar sfaturile sale au fost distribuite de numeroși internauți.

„Motivul pentru care piața sexuală este atât de distrusă este că sunt prea multe femei care primesc atenție fără a da sex. Bărbații trebuie să construiască o femeie pentru a fi perfectă pentru ei. O femeie care este înțelegătoare și bună și te respectă nu există, decât dacă o forțezi să fie așa”, explica el.

Andrew Tate vrea să se întoarcă în România

Frații Tate s-au confruntat cu problemele cu legea și au stat o perioadă în arest preventiv.

În România, aceștia au fost acuzați de viol, trafic de persoane și proxenetism. Andrew Tate a declarat că se va întoarce în țară și a subliniat că respectă legea.

„Mă întorc în martie. Vreau să fie clar. Nu fug de nimeni și nu mi-e frică. Respect legea, așa cum am făcut-o mereu. Mi-am pierdut trei ani din viață (…) Nu am fost condamnat pentru nimic, niciodată. Și totuși, am devenit un simbol negativ global. E ridicol”, preciza el.

Frații Tate sunt acuzați că ar fi recrutat 34 de femei, pe care le-ar fi forțat să creeze materiale pornografice pentru diverse platforme online.